Голые фото Федора Шаляпина выставили на торги

Фото: аукционный дом "12й стул".

Шок-контент представил аукционный дом "12й стул". 9 ноября на торгах "Редкие книги. Автографы и архивы. Фотографии. Документы. Графика." будут пущены с молотка фото семьи Федора Шаляпина, в том числе - стереообнаженка. Молодцевато подбченившийся 37-летний певец запечатлен в стиле ню на фоне русской природы (и естественно, затмевая ее).

- Судя по всему, редкий снимок был сделан в Плесе, - говорит эксперт аукционного дома Екатерина Кухто. - Мы пытались выяснить какие-либо еще подробности и определить, что за одетый человек фигурирует на заднем плане, однако не смогли.

Тем не менее эксперты распознали, что любительское фото явно сделано на фоне русской, а не какой-либо еще природы (у Шаляпина, похоже, был модный гаджет, делающий стереоснимки). Снимок датируют 1910 годом, когда певец приехал в Плес, восхитился и выкупил пустошь Хмельницы.

На стерефото видно, что фигура певца далека от совершенства, хотя, как известно, и такого себя Федор Иванович очень любил. Покидая родину на философском пароходе, к примеру, он нарисовал себя обнаженным в книге автографов.

Фото: аукционный дом "12й стул".

Стартовая цена лота - 75 тысяч рублей.

На аукционе представлены и другие редкости. Например, автографы Ахматовой, в том числе, на копии портрета Тышлера. (В последнее время все, что связано с именем Анны Андреевны рассматривается под лупой в связи со скандалом в доме Баталовых).

Из наиболее дорогостоящих редкостей - первый, машинописный сборник стихов Николая Рубцова с пометкой «Переиздание настоящего выпуска автором запрещено». Сборник называется "Волны и скалы", тираж "самиздата" - всего шесть экземпляров.

Фото: аукционный дом "12й стул".

Фото: аукционный дом "12й стул".

И еще до начала торгов развернулся бой за экземпляр почти полностью уничтоженного тиража первого тома романа "Бесы" Достоевского.

Фото: аукционный дом "12й стул".

Фото: аукционный дом "12й стул".

В 2016 году найденный том "Бесов" был продан за рекордные три с половиной миллиона рублей. Однако нынешняя книга должна побить рекорд. Ведь, в отличие от "Бесов" 2016 года, она действительно уникальная:

- Это сигнальный экземпляр без обложки, принадлежавший нашему известному коллекционеру Зильберштейну, - говорит Екатерина Кухто.

Книга содержит инскрипт Зильберштейна: «Это издание задержано, в свет не выпущено, а затем уничтожено. Экземпляр этот – огромная редкость, он сохранился, так как был сигнальным.

Стартовую цену планировали поставить в 550 тысяч рублей, но заочные торги уже подняли ее до 700 тысяч.