Токаев подписал шесть законов «гуманистической и правозащитной направленности»

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал законы, разработанные по итогам состоявшегося в этом году референдума о внесении изменений в Конституцию республики. Токаев уверен, что законодательные изменения расширят участие граждан в управлении государством и упрочат защиту прав человека.

«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы», – заявил президент.

Выборы пройдут 20 ноября. Как сказал ранее Токаев, он считает своей главной миссией построение Справедливого Казахстана, и для воплощения в реальность масштабных задач разработан план конкретных действий: «Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твердо следовать формуле «не человек для государства, а государство для человека». Чтобы построить Справедливый Казахстан, мы перейдем к новой государственной политике».

В чем ее главные черты?

Как отметил президент Казахстана, все законодательные поправки имеют выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. Например: согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет действовать Конституционный суд, на площадке которого каждый гражданин Казахстана сможет напрямую отстаивать свои права. На уровне федерального закона в Казахстане впервые закреплен статус независимости уполномоченного по правам человека.

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

«Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция генерального прокурора», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Накопительные счета для детей

Важнейшим социальным направлением политики Касым-Жомарта Токаева остается социальное благополучие граждан. Это напрямую связано со справедливым владением природными богатствами.

«Наша Конституция провозглашает, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу», – говорит Токаев. В этой новой конституционной норме есть такие слова: «Земля в Республике Казахстан принадлежит народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана. Земельные участки могут находиться также в частной собственности».

На практике это означает то, что, например, благодаря этой норме в ближайшее время в Казахстане будет запущена масштабная программа «Национальный фонд – детям». Напомним, что в соответствии с этой программой половина средств от инвестиционного дохода Нацфонда будет направляться на специальные счета детей. Обращаясь к нации в сентябре нынешнего года, Касым-Жомарт Токаев заявил: «Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия». По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на покупку жилья и получение образования. «Учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания, поручаю запустить проект с 1 января 2024 года», – сказал президент Казахстана.

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

Токаев в очередной раз подчеркнул, что идея социальной справедливости должна стать основой государственной политики Казахстана. «Базой социальной справедливости являются адекватные требованиям времени законы и системное противодействие коррупции, трудолюбие граждан и стремление молодежи к передовым знаниям. Государство обязано создать все необходимые условия для реализации этой концепции», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Эти слова перекликаются с заявлением, сделанным им чуть раньше, во время обнародования своей предвыборной платформы: «Идея Справедливости в нашей государственной политике станет самой главной. Вся наша национальная идеология будет пронизана идеей Справедливости. Идея Справедливости будет лежать в основе каждого нашего решения, каждого нашего действия. Мы исходим из того, что нашим главным богатством и конкурентным преимуществом являются люди. Поэтому мы будем твердо следовать формуле «не человек для государства, а государство для человека».

Теперь руководителей районов будут выбирать

Президент Казахстана сообщил, что в принятых парламентом республики новых законах регламентирован переход страны к смешанной избирательной системе. Отныне часть депутатов нижней палаты парламента республики и областных представительных органов власти, а также районные законодатели будут избираться по одномандатным округам, благодаря чему, по мнению президента, представительные органы станут по-настоящему народными.

Кроме того, в Казахстане введена выборность глав районов и городов областного значения, при этом они и их заместители «не вправе занимать должности в филиалах политических партий».

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

Касым-Жомарт Токаев полагает, что этот новый закон станет логическим продолжением введенной ранее выборности глав сельских поселений и свидетельствует о твердом стремлении Казахстана к демократизации системы государственного управления.

Напомним, что несколько ранее в высшем законодательном органе Казахстана были введены обязательные для политических партий квоты для женщин и молодежи, значительно упростилось участие в выборах новых партий, упрощена процедура проведения митингов – как в столице, так и на региональном и местном уровнях. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, продолжающаяся конституционная реформа сделает более прочными основы государственного устройства страны, реформа способствует развитию гражданского общества, укреплению национального диалога. «Истинное величие нации заключается в благополучии каждой семьи и каждого гражданина», – заявил президент Республики Казахстан.