Депутат Светлана Журова: США и после выборов продолжат помогать Киеву — если это будет выгодно

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 ноября за океаном прошли выборы в конгресс и сенат Соединенных Штатов. Внимание этому событию уделяли во всем мире. Но в России — особенно пристальное. Почему?

Об этом мы спросили олимпийскую чемпионку, первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.

- Светлана Сергеевна, какое нам, вообще, дело до американских выборов?

- А кого мы больше всего обсуждали всегда — американцев! Мы всегда интересовались тем, что там, в Америке, происходит в высших сферах. Ну, как в большом спорте — что там у самого сильного соперника. Как он тренируется, что он ест, как лечится, что применяет. И, на самом деле, всегда его отслеживаешь в нюансах.

- С точки зрения эффективности противостояния?

- Ну да, ты же самого слабого не отслеживаешь — а только сильного. Это на уровне инстинкта. Так еще с советских времен повелось, со времен холодной войны.

- Ну, внимание к новому президенту — это понятно, но сенат-то нам их чем интересен?

- Что немаловажно, не мы, а они вмешиваются в наши выборы, но при том пытаются нас обвинить во вмешательстве. А мы за этим следим и обсуждаем — чтобы понимать, где ждать подвох. Мы должны в этом разбираться. Чтобы нас лишний раз в чем то не обвинили и быть во всеоружии.

- Простому человеку какое дело до этих перипетий, как это на отношения влияет?

- Надо понимать, что обычные люди в Америке относятся к нам лучше, чем их политики. Кстати, одна из важных причин, почему не только у нас, но и во всем мире так пристально следят за выборами в США, вот в чем: всегда такие выборы влияют на котировки на биржах. И те, кто инвестировал деньги в инструменты на биржах — они вынужденны следят за выборами.

- Но это единицы, ну - десятки...

- Не говорю, что это массово, но это есть. И это влияет на финансовые инструменты. Люди, видя эту информацию, могут принимать или отвергать прогнозы и рекомендации.

- Почему мы так наивны, что все время надеемся на лучшее - вот придет условный Трамп (республиканцы), и все будет хорошо?

- Ну да, как только что-то меняется во власти в Америке, мы возлагаем новые надежды. Как правило, преувеличенные. Но мы всегда пытаемся из двух американских зол выбрать меньшее. Республиканцы уже открещиваются от того, что прекратят помощь Украине — чтобы их не обвинили, что они «продались русским». Будет ли новый конгресс и сенат меньше помогать Киеву - это не вопрос. Они будут больше радеть за экономику своей страны. Если для экономики США продажа оружия на Украину окажется невыгодна - они продавать не станут. Если будет выгодна — они продолжат продавать. Тут вопрос - сможет ли за это платить Украина? Без выгоды для США республиканцы бюджет принимать не станут.