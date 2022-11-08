Министр заслушал командующего ОГВс генерала армии Сергея Суровикина и вручил героям спецоперации боевые награды. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил) (ОГВс), выполняющих задачи Специальной военной операции на Украине.

«На командном пункте Сергей Шойгу заслушал доклад командующего ОГВс генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно - по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В завершении работы на командном пункте ОГВс Сергей Шойгу, во исполнение указа Президента России, вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды.