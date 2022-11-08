Портал Russia.Travel подготовил более 40 вариантов для путешествий в зимний сезон

Источник: АНО «Национальные приоритеты»

В подборке представлены самые различные идеи и места для активного и интересного досуга: от горнолыжных трасс и катаний на санях до мест, где можно встретить северное сияние или отправиться в экскурсионный тур.

Одна из задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – это сделать для россиян путешествия по стране интереснее, доступнее и комфортнее. Узнать о популярных местах и форматах отдыха в России туристам помогает национальный туристический портал Russia.Travel, который развивается в рамках нацпроекта. На портале уже можно выбрать готовые идеи поездок в выходные, маршруты для автопутешествий или варианты национальных туристических маршрутов.

Специально к зимнему сезону портал Russia.Travel сформировал более 40 готовых вариантов активного досуга по всей России: Карелии, Камчатке, Байкалу, Северному Кавказу, Сибири, Уралу, Алтаю и т.д. Запланировать свое путешествие можно в преддверии зимнего сезона и предстоящих новогодних праздников.

На портале в специальном разделе «Идеи и маршруты зимних путешествий» туристы смогут найти или выбрать варианты и идеи для зимнего отдыха, которые охватывают самые разные предпочтения путешественников. Ссылка на раздел.

Например, подготовлен полный гид с информацией о горнолыжных курортах и комплексах в России, которых более 150 от Сочи до Камчатки. Среди них - горнолыжные трассы в Мурманске (Хибины), Северном Кавказе (Архыз, Домбай, Эльбрус), Сибири (Шерегеш в Кузбассе, Манжерок на Алтае), а также комплексы на Дальнем Востоке – «Горный воздух» на Сахалине или горнолыжные склоны на Камчатке – Гора Морозная или база «Эдельвейс».

Для тех, кто хочет поймать северное сияние, команда портала Russia.Travel подготовила специальный путеводитель, а также инструкцию и полезные советы, как не пропустить захватывающее природное явление. В России увидеть северное сияние можно в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Якутии, в Красноярском крае, на Чукотке. При этом отдых можно совместить с экскурсионным туром, узнавая культуру и особенности регионов.

Для любителей познавательного отдыха и семей с детьми собраны направления для экскурсионного туризма. В частности, на портале доступны маршруты по историческим городам: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Выборг, Самара, Ярославль и другие. Также на сайте Russia.Travel в специальном разделе можно найти готовые идеи и варианты для коротких путешествий на 2-3 дня в такие города, как: Псков, Великий Новгород и Старая Русса, Плес и Кинешма, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Улан-Уде, Владивосток, Хабаровск, Уфа, Рязань и др. Всего – 20 направлений, которые охватывают 19 городов и включают суммарно более 150 объектов и мест для посещения. Программа сформирована таким образом, что за 2-3 дня в любом городе и регионе можно успеть посмотреть все самые главные достопримечательности, познакомиться с местной кухней. Ссылка на раздел.

Источник: АНО «Национальные приоритеты»

Согласно данным соцопроса ВЦИОМ, в 2022 году идеальным зимним отдыхом 39% россиян считают катание на горных лыжах или санках, чуть больше трети (34%) назвали поездки в гости к родственникам, друзьям, а вариант отдыха дома стали выбирать меньше: в 2022 году - 28% россиян, когда в 2021 году таких было 38%.

Активный отдых (катание на горных лыжах и санках) возглавляет топ-5 видов идеального зимнего досуга россиян почти всех возрастов: среди возрастных групп 18-24 года и 35-44 года его назвали половина опрошенных (51% и 50% соответственно). Среди людей старше 60 лет спортивные активности выбрал каждый пятый (21%), это четвертый по популярности ответ в данной возрастной категории.

Поездки в гости и к родственникам в качестве идеального отдыха чаще называли молодые люди 18-24 лет и 25-34 лет (42% и 40% соответственно). Отдыхать дома больше других возрастных групп любит молодежь от 18 до 24 лет (43%), это второй по популярности ответ у россиян этого возраста, также он на втором месте по популярности у россиян старше 60 лет (29%).

Познавательный отдых и экскурсии по историческим местам вошли в топ-5 видов идеального отдыха у россиян от 25 лет (25-34 года, 35-44 года — по 31%, 45-59 лет — 29%, старше 60 лет — 23%), а вот среди молодежи в возрасте 18-24 лет этот отдых менее популярен, его назвали только 17% молодых людей.

Для того, чтобы напомнить обо всех возможных направлениях и вариантов зимнего отдыха в России, АНО «Национальные приоритеты» запустила коммуникационную кампанию. Центральная часть кампании – два видеоролика: «Все зимы России», созданный в стилистике пользовательского контента, что позволило сделать его наглядным и эмоциональным, и «Катай дома» о многообразии горнолыжных курортов. Ссылка на видеооролики.

Рекламная кампания стартовала в интернете, а также в 21 крупнейшем городе России на поверхностях наружной рекламы. Среди них - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Челябинск, Уфа и другие.