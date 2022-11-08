Между Анапой и Новороссийском ездит такси с бесплатными остановками в пути

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Сервис Яндекс Go добавил новую услугу «Межгород» для поездок на такси из Анапы в Новороссийск и обратно. Начальной точкой отправления может быть любой из городов. В цену поездки входят 10 минут бесплатного ожидания. Их можно потратить на остановки в пути — единовременно или разбить на несколько перерывов. При этом такая поездка будет дешевле, чем в случае заказа такси по этому же маршруту в «Экономе».

«Межгород» запустили, чтобы сделать поездки между городами удобнее и учитывать особенности длинных переездов. Можно сделать заказ машины предварительно на конкретное время или оформить подачу такси в ближайшее время. На такие поездки назначают только водителей с высоким рейтингом. При этом таксист должен дать согласие выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами.

Между Анапой и Новороссийском пассажиры активно ездят в двух направлениях. Когда водитель завершит первую поездку, алгоритм начнет искать ему обратный заказ. Поэтому обратно ехать без пассажира не придется.

«Межгород» с 8 ноября появился и на других направлениях: Ростов-на-Дону – Шахты, Уфа – Стерлитамак, Уссурийск – Владивосток. Количество маршрутов с этой услугой в Яндекс Go будет увеличиваться.