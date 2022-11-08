Бесплатные остановки в пути и безопасность: поездки по межгороду на такси стали удобнее

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Яндекс Go с 8 ноября запустил новый тариф «Межгород», которым можно воспользоваться для поездок из Ростова-на-Дону в Шахты и обратно. Начальной точкой отправления может быть любой из городов. «Межгород» дешевле, чем заказ аналогичного маршрута по тарифу «Эконом». В стоимость также включено 10 минут бесплатного ожидания. Его можно использовать для остановок во время поездки – потратить за один раз или несколько.

«Межгород» разработан, чтобы сделать поездки между городами еще удобнее и лучше учитывать особенности длинных переездов. Такси можно вызвать заранее на конкретное время или заказать подачу машины на ближайшее время. На такой заказ назначают только водителей с высоким рейтингом.

Чтобы брать поездки по тарифу «Межгород», таксист должен предварительно дать согласие выполнять длинные поездки между соседними населенными пунктами.

Между Шахтами и Ростовом-на-Дону люди активно ездят в обоих направлениях. Поэтому обратно водителю не придется ехать «холостым». По окончании поездки алгоритм сразу начнет искать пассажира на обратный заказ.

Тариф «Межгород» также стал доступен для поездок между Уфой и Стерлитамаком, Анапой и Новороссийском, Уссурийском и Владивостоком. Количество направлений будет увеличиваться.