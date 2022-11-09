В дома приходит тепло

Постепенно отопление включают в жилых домах. ВСУ делают все, чтобы люди замерзали, - обстрелы, в том числе котельных и теплотрасс, не прекращаются. Но благодаря помощи специалистов со всей России их усилия не увенчаются успехом. Зато самим гражданам Украины придется померзнуть.

Работа в непростых условиях

Как рассказали «Комсомолке» в министерстве строительства и ЖКХ ДНР, старт отопительному сезону был дан 14 октября. Котельные запускались одна за одной, и уже 19 октября в ДНР не было ни одного города, где не начался отопительный сезон. Погода стояла еще теплая, и можно было бы потянуть время, но минстрой приложил все усилия, чтобы отопительный сезон стартовал как можно раньше.

25 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил успех местных властей.

- Готовясь к отопительному сезону, коммунальщики в ДНР отремонтировали 188 котельных, еще 32 сдадут до конца года. Тепло подают поэтапно, уже подключили больницы, школы и сады, началось подключение жилых домов, - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

По последним данным минстроя ДНР, по республике запущено 1022 котельные из 1284. Сейчас на некоторых объектах продолжаются регулировочные работы, из труб отопления выпускают скопившийся за лето воздух, заполняют систему отопление водой, устраняют неизбежно возникающие утечки.

Естественно, одномоментно во всех жилых домах по всей республике отопление не заработало. Местные коммунальщики и их коллеги из других регионов РФ делают все, чтобы котельные заработали на полную мощность как можно скорее.

- В таких сложных условиях подготовка к отопительному сезону проходила впервые. Своими обстрелами украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру населенных пунктов, - заявил министр строительства и ЖКХ ДНР Эдуард Осипов.

Враг стреляет по жизненно важным объектам

- Самая сложная ситуация в городах, которые сильно пострадали в результате боевых действий, такие как Мариуполь и Волноваха. В Мариуполе 26 котельных протестированы, 9 запущены в работу. Постепенно подключаем жилые дома и социальные объекты, - рассказал Эдуард Осипов.

Вот простой пример террористической тактики ВСУ - в Волновахе часть газопроводов находится в зоне огня их артиллерии. И для труб подачи газа украинские артиллеристы не жалеют снарядов. Так что, как рассказали в минстрое, часть котельных переведут на жидкое топливо.

- Украинские нацисты разрушили подводящие к котельной водопроводные трубы. Но ничего, скважина уже пробурена, мы заполняем систему водой, скоро будем запускаться, - рассказал «Комсомолке» теплотехник из Докучаевска Дмитрий Корщунов (на фото).

Помощь приходит отовсюду

В ДНР едут строители изо всех регионов РФ - от Калининграда до Дальнего Востока. Спецы прибывают в составе рабочих бригад восстанавливать разрушенное и строить новое. Как результат, по данным на 26 октября, в Мариуполе и подключенных к его отопительной системе населенных пунктах (Мангуш, Бердянское, Сартана, Виноградное) запущено 23 котельных. Еще 8 запустят в ближайшее время. Работы ведутся круглосуточно.

Замглавы Мариуполя по ЖКХ Дмитрий Хаджинов рассказал, что часть домов в городе к зиме готовили городские власти, а часть - подрядные организации.

- В Мариуполе работала 61 котельная, но после обстрелов ВСУ уцелели только 37. Мы готовы их все запустить в этом году, - говорит Дмитрий Хаджинов.

Условия работы подрядчиков простыми не назовешь.

Сергей Сашинский

- Мы восстанавливаем городскую котельную в одном из кварталов Мариуполя, - рассказывает бригадир Сергей Сашинский. - Мы были поражены ее ужасным состоянием. Этим котлам место в музее, а не в крупном городе. Смонтировали четыре новых котла, скоро будем запускать.

Из Подмосковья в Мариуполь, Волноваху и другие города привозят модульные котельные. Они позволят выиграть время, чтобы вместо разрушенных украинскими войсками сооружений создать новые капитальные котельные, отремонтировать и утеплить ведущие к ним трубы.

А как у них

Украине предстоит холодная и темная зима

Тарифы на отопление на подконтрольной Киеву территории - космические и во многих городах его не будет.

Под бодрые крики пропагандистов из Киева (все с европейскими паспортами в кармане) простые граждане Украине готовятся к холодной и темной зиме, причем во всех смыслах.

По разрушенной собственной агрессивностью стране идут веерные отключения электроэнергии, батареи холодные, цены на все каждый день идут вверх.

В соцсетях на полном серьезе обсуждается установка печек-буржуек на дровах в квартирах шестнадцатиэтажных домов.

1 гигакалория тепла в ДНР стоит 1160,33 рубля. Если переводить украинские гривны в рубли по курсу ЦРБ РФ, то получится, что:

А еще всех граждан Украины предупредили, что использовать электрообогреватели дома нельзя. Не выдержит энергосистема.