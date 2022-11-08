Раздавленный горем Борис Корчевников молит о помощи

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Тяжелобольной Борис Корчевников в последние месяцы очень остро реагирует на события в России и за ее пределами. Патриотичный телеведущий отставил на второй план собственные проблемы со здоровьем и полностью посвятил себя помощи ближним. Он не стесняется плакать в эфире, говоря о спецоперации. Глубоко верующий артист не раз бывал на Донбассе. Он помогает беженцам и не стесняется открыто говорить о своей любви к Родине. На днях звезда экрана сообщил о постигшем его горе.

Борис Корчевников сейчас активно ведет блог, где делится самым сокровенным. В последнее время трагические новости приходят в его жизнь одна за другой. Телеведущий все происходящее воспринимает близко к сердцу.

Недавно Корчевников сообщил, что в зоне боевых действий погиб его товарищ, священнослужитель Михаил Васильев. Телеведущий плачет по другу и вспоминает его последние сообщения: "Отца Михаила Васильева убили на Херсонщине. Ракета разорвалась в трех метрах от него. После ночи мучений в местной больнице он умер. Я перечитываю последние сообщения в телефоне от него".

Но, как известно, беда не приходит одна. Вместе с погибшим отцом Михаилом в эпицентра взрыва оказался и другой священнослужитель, иерей Александр Цыганов. Клирик храма Александра Невского получил тяжелейшее ранение.

В настоящий момент за жизнь отца Александра борются врачи. Глубоко верующий телеведущий попросил всех подписчиков вместе с ним помолиться о здравии раненого.

Отметим, Борис на происходящее в зоне СВО реагирует очень эмоционально. Корчевников и сам не раз был на Донбассе, регулярно помогает всем нуждающимся, даже приютил в своей квартире беженца. А тех, кто не поддерживает политику российских властей и бежит из страны, актер попросту презирает.

Недавно Корчевников в голос разрыдался из-за мобилизованных россяин. Борис заверил, что в Священном Писании есть слова об уничтожении непатриотично настроенных людей.