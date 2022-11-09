Во все тяжкие: мексиканские наркокартели берут «под крышу» целые страны

Борьба с мексиканской наркомафией в США похожа на второй подвиг Геракла: одну голову у гидры отрубаешь - три новые вырастают. Не случайно некоторые американские политики призывают признать, что эта война проиграна. И легализовать легкие наркотики. (На фото - агент Управления по борьбе с наркотиками проверяет наличие наркоты под днищем машин во время ликвидации крупной наркоорганизации.) Фото: AP

США в последние несколько лет захлестнула настоящая наркотическая эпидемия. В 2011 году от передозировки в Штатах погибли более 90 тысяч человек, а в этом году рекорд наверняка будет перекрыт. Главная причина этого - появление новых, крайне сильных видов наркотиков. В первую очередь, фентанила, который практически вытеснил в «рейтинге пристрастий» тяжелых наркоманов героин. На горе других людей гигантские деньги зарабатывает наркомафия, которая сегодня могущественнее чем когда либо. В некоторых латиноамериканских государствах она подменяет собой государство или, по крайней мере, успешно противостоит ему, как в Мексике.

ГИГАНТЫ КРИМИНАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Мексиканские наркокартели - это «Гугл» или «Амазон» криминального мира. То есть огромные транснациональные корпорации с великолепными аналитическими командами, которые просчитывают эффективность каждой инвестиции. Собственно резкий взлет популярности фентанила - это тоже часть своего рода их бизнес-стратегии по снижению издержек. Дело в том, что производство кокаина и героина довольно трудоемко и требует недюжинных усилий. Сначала приходится вырастить растительное сырье, охраняя плантации в течение нескольких месяцев, потом – собрать урожай, очистить его и перевезти в Мексику, и только оттуда поставить в США.

Наркобароны решили идти по пути наименьшего сопротивления. Новая схема предельно проста – смешать уже на месте химические ингредиенты в относительно небольшой по размеру лаборатории и получить на выходе готовую порцию продукта. Без всякой мороки с плантациями и перевозками через границы.

Для картелей нет никаких проблем с тем, чтобы организовать небольшую фабрику где-то в гараже или просто в пустыне, как делали герои популярного сериала «Во все тяжкие». Супер-химики для производства не нужны: можно нанять простых работяг, раздать им ингредиенты и инструкцию, а уже через день получить порцию товара. «Высококвалифицированный» персонал необходим теперь только для изобретения новых рецептов и контроля качества наркотиков.

Эта модернизация вызвала настоящий бум среди мини-варщиков, которые расплодились по Мексике как грибы после дождя. Вот последствия подобных изменений: лишь в одном штате страны за 5 лет полицейские уничтожили 23 лаборатории, из которых две трети занималось производством фентанила. А сколько таких заводиков еще не нашли по всей стране?

ПУТЕМ БАНАНА

Мексиканские наркокартели, впрочем, не забывают и про кокаин, на котором сидит значительная часть западной элиты. Правда теперь вместо того, чтобы просто переправлять «дурь» из Колумбии и Перу в США, мексиканцы сами приходят в страны-производители и берут под контроль и производителей, и логистику. Особенно это заметно в Колумбии, куда зачастили эмиссары мексиканцев.

Сейчас «форпостом» мексиканских картелей в Южной Америке стал маленький Эквадор, через который давно уже идут «наркопотоки» в Европу, Азию и Россию. Перевозки дури, как правило, замаскированы под другой экспортный продукт Эквадора - бананы. Особенность их транспортировки состоит в том, что огромные контейнеры практически невозможно быстро проверить, а время поджимает – бананы хранятся при определенной температуре и допускать их «потепления» нельзя – созреют раньше времени.

Сейчас за Эквадор развернулось настоящее сражение, в котором принимают участие два мексиканских картеля - Новое поколение Халиско и Синалоа. В некогда спокойной стране, не привычной к разгулу насилия, они устроили настоящий хаос. Только на прошлой неделе банды в перестрелках убили пятерых местных полицейских и ранили еще семерых. В тюрьмах периодически вспыхивают кровавые бунты, для подавления которых властям приходится задействовать армию. Ровно год назад один из таких бунтов стоил жизни почти 60 заключенным. С начала этого года чрезвычайное положение объявлялось президентом уже 6 раз.

Большой улов антинаркотической службы США. Такая партия может стоить миллионы долларов. Фото: AP/East News

МАФИЯ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЕТСЯ

Тем временем мексиканские картели распространяют свое влияние дальше. В этом году власти Чили с прискорбием объявили, что представители Халиско и Синалоа «уже действуют в стране». Причем речь идет не только о транспортировке, но уже и полноценных нарколабораториях на территории Чили.

Главным потребителем южноамериканского кокаина под мексиканской «крышей» стала Европа. В Испании недавно полицейские накрыли эмиссаров Синалоа, а вместе с ними и тонну марихуаны с тремя десятками килограмм кокаина. «Ниточки» из Мадрида тянулись в Португалию и Швейцарию, где была налажена сеть по отмыванию денег.

В Старом свете мексиканские ОПГ предпочитают работать с «проверенными временем» организациями, например, итальянской мафией. По данным властей ЕС, с 2010 по 2020 год потребление метамфетаминов в Европе возросло более чем в 4 раза. Разумеется, мексиканцы не могли упустить такой перспективный рынок.

Среди стран, которые уже находятся в щупальцах картелей, оказалась и Австралия. Власти этой страны назвали мексиканские ОПГ одной из главных угроз национальной безопасности. Пока еще остались неохваченными азиатские страны, но, видно, все еще впереди.

А ЗА СТВОЛОМ - В ТЕХАС

В самой Мексике власть бандитов базируется на бескомпромиссном насилии, которое возможно в том числе из-за того, что мафиози оснащены не хуже армии. Большая часть огнестрела поступает к наркомафии не из арсеналов мексиканских военных, а приобретается легально в США, соседнем Техасе. В самой Мексике купить «ствол» на законных основаниях практически невозможно: на всю страну один магазин оружия для гражданских и тот расположен в глубине военной базы. Вот и выкручиваются наркобароны как могут.

Как пишет «Гардиан», 70% всех стволов, изъятых у бандитов с 2014 по 2018 год, были приобретены легально в Техасе и других американских штатах с либеральным законодательством. А общий поток оружия из США в год составляет более полумиллиона единиц. Схема проста – купил ствол в Техасе, где для этого не нужно никакого разрешения, проехал пару десятков километров, переправил в Мексику и продал в 3-4 раза дороже. Такая рентабельность не снилась ни одному легальному бизнесу.

Сделать что-либо с этим всем известным «бизнесом» американские власти не могут. Право на оружие – «священная корова» для жителей страны, в особенности Техаса и ужесточение требований к владельцам идет весьма непросто даже после массовых школьных расстрелов. Правительство Мексики регулярно направляет иски в отношении оружейных дилеров, но пока ни один из них не увенчался успехом.