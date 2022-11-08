«Он, может, и бомж, но прежде всего человек»: актер Иван Краско решил поселить на своей даче под Питером бездомного

Актер Иван Краско. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сплю на помойке, благо кто-то выбросил старый диван. Но долго тут не протяну: ночи холодные. Или от голода помру или от холода. Иногда друзья пускают к себе погреться, и на том спасибо, - жалуется на судьбу питерский бездомный Пётр Смородинов.

Худощавый доходяга в рваном пуховике, судя по всему, найденном тут же на помойке, признаётся: не помнит, когда в последний раз ходил в душ или ел тёплую еду. Уже было поставил на себе крест, но помощь пришла откуда не ждал. Известный актёр Иван Краско на днях сделал бездомному королевское предложение.

- Пусть живет на моей даче. У меня хороший домик, от Питера недалеко. Летом я там бываю, а вот зимой пустует добро. Он, может, и бомж, но прежде всего человек, - рассказал свой план спасения бездомного Иван Краско.

Заявление 92-летнего народного артиста впору списать на возраст: уж не в маразм ли впал?! Но все сомнения Иван Иванович тут же развеял.

- Петя мне не чужой. Не родня, конечно, но и не посторонний. Он брат моего концертного директора. Я Вячеславу так и сказал: пусть брат бомж, пусть непутёвый, но человек! - вполне здраво объяснил свою позицию актер.

К вопросу зимовки Петра на актерской даче Иван Иванович подошёл прагматично.

- Я ему хоть завтра ключи готов дать. Но боюсь, что возьмётся это дело отмечать и просто спалит мне дом. Поэтому я и решил, пускай на даче живет не один, а вместе с братом!

От такого предложения концертный директор актера Вячеслав Смородинов впал в полное отчаяние. Бездомный Пётр ему действительно двоюродный брат, вот только спасать родственника мужчина не хочет: устал.

Пётр Смородинов болен алкоголизмом. Пристрастие зашло столь далеко, что руки опустились даже у его родного брата.

- Я много лет ему помогал. Но толку нет. Он все деньги тратит на алкоголь. Пьянка - это вообще единственное, что его интересует. Причём пьёт он всегда в компании. Хотел как-то снять ему квартиру, но понимаю, что он тут же превратит ее в притон, - объяснил KP.RU свою позицию Вячеслав Смородинов.

По словам концертного директора Ивана Краско, брат всю жизнь был непутёвым.

- В детстве мы общались. Помню, в Москве вместе в цирк и зоопарк ходили. Потом родители Пети развелись, и он с мамой переехал в Ленинград. Из образования у него 9 классов. Он если и работал, то изредка шабашил грузчиком. Пропил все, в том числе комнату в общежитии, которая ему от мамы досталась, - рассказал о непутевой жизни брата Вячеслав. - Ко мне часто приходит и всякий раз только с одной просьбой: денег взять.

Иван Краско и концертный директор актера Вячеслав Смородинов.

Становиться нянькой для пьющего брата мужчина не собирается.

- Лечиться от алкоголизма брат не хочет. А без этого его не спасти. На даче Ивана Ивановича он будет пьянствовать, а я это терпеть не собираюсь, - заявил Вячеслав.

Вот только народный артист принимать такие взаимоотношения братьев не готов. Вот уже несколько дней Иван Краско не на шутку зол на директора.

- Это все лично меня задевает. Не хочу этих слухов вокруг моего имени. Я вообще не люблю всю эту шумиху , - объяснил Иван Краско.

Чем закончится конфликт актера и директора - покажет время. Но во всей этой истории есть и хорошие новости. Иван Иванович так озаботился судьбой бездомного, что вдруг забыл про свои собственные болячки. Всего год назад он перенёс инсульт и после этого даже был вынужден опровергать новости о собственной смерти, а сейчас на здоровье не жалуется.

- Вопреки возрасту чувствую себя хорошо, - похвалился актёр.

Напомним, ранее актер и его директор уже попадали в новости. Тогда Вячеслава Смородинова обвинили в попытке отжать недвижимость актёра. Но все обвинения оказались надуманными.

- Я хотел построить дом на участке Ивана Ивановича. Но делать это не стал, поскольку земля не моя, - объяснил Вячеслав.

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