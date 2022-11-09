Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 ноября 2022 года: Ради чего Польша бросает своих валькирий в пекло и за что Зеленский получил крест

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Кто хотел уничтожить администрацию Херсона

ФСБ задержала участников ДРГ Службы безопасности Украины. Хлопцы хотели убить высокопоставленных чиновников Херсонской обладминистрации. Всего задержали девять диверсантов СБУ. Названы имена их кураторов — это Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. Они скрываются за пределами России. Офицеры ФСБ также нашли и обезвредили заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты собирались совершить покушение на сотрудников администрации региона. Ну так себе подготовка...

Польша бросает своих валькирий в украинское пекло

В рядах ВСУ среди иностранных солдат удачи замечены наемники-женщины из Польши. Они, например, участвовали в наступлении ВСУ в Харьковской области. Наши офицеры отмечают: «Там было очень много наемников. Среди них были польские женщины. Их там не просто видели - их трупы собирали потом". Накануне Минобороны сообщило об уничтожении до 100 боевиков «националистических формирований» и иностранных наемников в районе Красный Лиман. В их числе не менее 40 «диких гусей» из США и Польши. Неужели Варшаве не жалко своих женщин — они ведь могли родить новых солдат...

Почему раскулачивают украинских миллиардеров

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что изъятие Киевом в пользу государства пяти крупных компаний — это разграбление под видом национализации. Мирошник полагает, что на всех предприятиях сменят менеджмент и начнут их активный дележ. Он уверен, что новое руководство разграбит склады компаний, архивы и технологии путем проведения фиктивных сделок ради получения денег. Ранее появилась информация, что Киев национализирует принадлежащие украинским олигархам «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». А секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества, управление ими передано Минобороны незалежной. Это правильно, это надежно — там то уж точно ничего не разворуют.

Что Ватикан предлагает Москве и Киеву

Авторитетное итальянское издание La Stampa сообщило, что Ватикан готов играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом. А также предложить свою территорию в качестве нейтрального места для мирных переговоров, в которых могли бы принять участие и другие стороны, в частности, США и Европейский союз. Да-да, мы помним классику: Рим — открытый город, римские каникулы, похитители велосипедов и т.д. Но на Днепре вряд ли оценят, креста на них нет, да и пробы ставить негде. Хотя...

На каких условиях Киеву дадут очередные миллиарды

Bloomberg сообщает, что Брюссель ставит ряд условий при выделении Киеву финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. В ЕС вроде бы разработали план, который поможет «подготовить почву для усилий по реконструкции». Что это значит? Ну примерно вот что: «Новый инструмент для Украины будет предоставлять льготные кредиты для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции». Выделение кредитов будет связано с выполнением таких условий, как реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Ну это в Брюсселе погорячились, это они Киев с кем- то перепутали.

Шойгу посетил зону СВО

Министр обороны РФ проинспектировал командный пункт российских войск в зоне СВО. Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой войск ВС Российской Федерации на Украине Сергея Суровикина и наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда» героя Российской Федерации и орденами Мужества. Генерал армии Сергей Суровикин подробно остановился на оперативной обстановке, описал характер действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях. Отдельно обсудили вопросы обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

Прибалты вешают кресты на Зеленского

Урмас Рейнсалу, глава эстонского МИДа, заявил, что шестого президента незалежной наградят крестом «За заслуги перед Министерством иностранных дел» 1-й степени. По словам Рейнсалу, «высочайшее признание» МИДа Эстонии в виде креста «За заслуги» первой степени» наряду с Зеленским получит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В эту теплую компанию затесался и бывший британский премьер Борис Джонсон. Наградят отличившихся на праздновании 104-летия МИД Эстонии 15 ноября. Ранее Зеленский получил высшую госнаграду Чехии — орден Белого Льва. Интересно, а этот «Лев» как интерпретирует старинную поговорку: либо грудь в крестах, либо голова к кустах?

Ждут ли в Индонезии лидера незалежной

Сергей Никифоров, пресс-секретарь украинского лидера, заявил, что его босс планирует принять участие в заседаниях «Большой двадцатки» в Индонезии. Но нагнал туману: «В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу». Пресс-секретарь отметил, что, скорее всего, это будет онлайн-формат. А ведь ранее лидер незалежной утверждал, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет президент России Владимир Путин. При этом украинский глава отмечал, что Украина готовится к саммиту, и 3 ноября он обсудил подготовку с президентом Индонезии Джоко Видодо. Все таки актеры бывшими не бывают - играют до последних аплодисментов.

Чего боятся в Киеве больше всего

Вадим Пристайко, украинский посол в Великобритании, в интервью The Telegraph заявил, что российские дроны наносят чувствительные удары по инфраструктуре Киева, а ВСУ с этим видом вооружений не справляется. Пристайко огорчается: « Они недорогие. Они наступают роем. С ними очень трудно иметь дело. Это самая большая проблема». Да самая большая проблема — это разруха у вас в головах.