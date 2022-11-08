Президент подчеркнул, что главная задача господдержки семей с детьми – "свести к минимуму угрозу бедности". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОД 600 ТЫСЯЧ ЗА РЕБЕНКА

Несмотря на «особенности сегодняшней ситуации» (это буквальная цитата президента, - ред.), ни в коем случае нельзя забывать о внутренних вопросах. В том числе и о поддержке доходов семей с детьми. С этого российский лидер начал совещание, которое прошло в режиме видеоконференции.

- Напомню, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала, - отметил Путин. - Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Теперь ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал, а сама эта программа продлена до конца 2026 года.

Чуть позже министр труда Антон Котяков рассказал, какой будет размер выплат материнского капитала в 2023 году:

- на первого ребёнка - почти 590 тысяч рублей,

- на второго - почти 780 тысяч рублей.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ, ВМЕСТО СЕМИ РАЗНЫХ

Что касается господдержки семей с детьми, Путин отметил, что ее главная задача – «свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей». Президент напомнил, что кроме расширения возможностей маткапитала, в последние годы была запущена целая система мер - от поддержки будущих мам до достижения ребёнком 17-летия. А с апреля этого года право на выплаты получили еще и нуждающиеся семьи с детьми от восьми до 17 лет.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Но этого недостаточно.

Как объяснил Антон Котяков, родители детей до 3-х лет сейчас получают пособия из разных источников - минтруд, пенсионный фонд, фонд социального страхования и так далее. Эту систему будут менять. Кардинально.

С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Это пособие объединит сразу семь (!!!) действующих выплат. В конечном итоге это позволит семьям получать помощь из бюджета от момента рождения ребенка по единым стандартам и критериям.

В среднем по стране это пособие составит 13 900 рублей. Оно охватит 10 миллионов детей. В год государство будет тратить на него в общей сложности - 1,6 млрд.

- Новое пособие — новое для граждан, но не новое для нас. Мы давно стремимся к тому, чтобы создать единую систему. Дорога к достижению результата была долгой, - заявил президент.

Еще из важного: в два раза вырастет размер материальной помощи беременным женщинам. Если раньше он был половину от прожиточного минимума, то теперь он будет рассчитывать по новым стандартам.

Главное, что потребовал Путин от правительств, так это то, что оформление всех пособий должно быть максимально простым и понятным для граждан. А еще у людей должна быть вся информация о них.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ… НО НЕ РАСТУТ

Говорил президент и о рынке труда. Если с безработицей в стране все хорошо, и она сегодня находится на минимальном уровне - 3,9%. То с зарплатами все не так радужно. Как отметил российский лидер, они, конечно, растут - +12,7% с января по август, но это лишь в номинальном выражении. Но более важным «является показатель реальных зарплат с учетом инфляции», заявил Путин:

- А здесь ситуация объективно сложнее – пока темпы роста зарплат отстают от роста цен. Важно, чтобы доходы граждан росли темпами выше инфляции. У нас тенденция к снижению инфляции является устойчивой. И специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, а может быть, даже чуть меньше, - подчеркнул президент.

А еще он сообщил, что с 1 февраля все выплаты ветеранам и инвалидам будут проиндексированы на уровень инфляции. Её, кстати, по итогам года ожидают на уровне 12-12,4%, заявил министр экономики Максим Решетников.