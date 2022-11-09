Анекдоты: Никогда бы не подумал, что в 47 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки

Шерстяные носки - это навязанные бабушкой ценности.

* * *

- А у меня живот от вашей колбасы не заболит?

- Не успеет.

* * *

Многие говорят, что диплом - это бумажка.

Я, как человек с высшим образованием, могу заявить: диплом - это картонка.

* * *

Рабинович звонит в полицию:

- Алло, полиция! У меня в квартире массовые беспорядки!

- Что именно происходит?

- Моя жена Сара разбушевалась!

- Но разве одна Сара может устроить массовые беспорядки?

- Ха! Вы таки не знаете, какая у Сары масса...

* * *

Дама рассказывает подруге:

- Накрасила брови, ресницы, губы, ногти на руках и на ногах… Остановиться не могу! Пошла во двор и забор еще покрасила.

* * *

Русские - единственный народ, который может поехать на рыбалку, а поймать - белочку.

* * *

На первом после каникул уроке трудовик объявил, что поставит пятерку тому, кто будет пилить тише всех.

* * *

- С днем рождения! Желаю детей - послушных, жену - любящую, родителей - здоровых…

- Спасибо! А этих куда девать?

* * *

Эксперты утверждают: для того чтобы построить процветающую экономику, необходимы хорошие работники и эффективные менеджеры.

Проблема в том, что эти две категории несовместимы друг с другом: хороший работник не нуждается в эффективном менеджере, потому что и без него знает, что нужно делать, а эффективному менеджеру не требуются хорошие работники, демонстрирующие его полнейшую бесполезность!

* * *

Каждое утро я выпиваю стакан воды. А сегодня нечаянно выпил стакан водки. Такого доброго утра у меня еще не было!

* * *

Женщина с ребенком села на соседнее место в самолете и говорит мне в шутку:

- Вот же вам не повезло!

- Это вам не повезло! - ответил я и ревел всю дорогу.

* * *

Самое парадоксальное в этом мире, что политологи предсказывают с гораздо меньшей точностью, чем фантасты...

* * *

В России лыжный спорт традиционно очень популярен - им занимаются около 4 миллионов человек. А вот в Китае лыжи, наоборот, не особо в почете. Там ими занимаются всего-то миллионов сто китайцев…

* * *

- А вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды!

- Круто. А снимал кто?

- Да медведь нажал случайно.

* * *

- Гражданин, предъявите ваши документы!

- Почему вы остановили именно меня?

- Уж больно лицо у вас счастливое.

* * *

Можно ли считать крещеным человеком того, на котором все окружающие поставили крест?