150 тысяч юношей и девушек написали участникам боевых действий

Центральный Дом Российской Армии (ЦДРА) имени М.В.Фрунзе продолжает принимать детские письма, адресованные военнослужащим – участникам специальной военной операции и призванным в рамках частичной мобилизации гражданам, проходящим подготовку и боевое слаживание.

«Во вторник 30 юнармейцев из Москвы приняли участие в подготовке к отправке более 150 тысяч писем, поступивших в Центральный Дом Российской Армии только за последние несколько дней. В каждом письме самые добрые пожелания детей и призыв вернуться домой с победой. В мероприятии также приняли участие ветеранские организации Вооруженных Сил Российской Федерации и сотрудники ЦДРА», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что еще 7 октября по инициативе Министерства обороны Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проведена Всероссийская акция «Письмо солдату» в 42 тыс. образовательных учреждениях, с участием детей и подростков, в том числе обучающихся в довузовских образовательных организациях Минобороны России, юнармейцев и курсантов учебно-методических центров «Авангард».

А с начала специальной военной операции военнослужащим уже передано более 400 тысяч детских писем со словами поддержки.