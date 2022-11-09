Бизнесмены готовятся прятаться в лесах

Строим укрытие из веток и изотермического одеяла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Место встречи - точка на навигаторе где-то на окраине леса под подмосковным Пушкино. Пока мчим на машине по Ярославке, Игорь сосредоточенно объясняет:

- Если случится апокалипсис, людям по-любому придется оставлять города. Я еще во время пандемии начал запасаться. У меня дома НЗ - ящик с тушенкой и ящик с крупами. Если что, гружу все в машину, хватаю жену с детьми, и едем куда глаза глядят...

Игорю 35 лет. Занимает административный пост на производстве. Прилично зарабатывает. Картинка апокалипсиса в его рассказах двоится. То ли нашествие зомби а-ля сериал «Ходячие мертвецы». То ли последствия ядерной войны из «Безумного Макса».

- У меня дома в сейфе охотничий карабин АКС-74У. С разрешением. И куча патронов к нему. В тир поездил, стрелять научился. Если что, смогу за себя постоять. Да, он не очередями стреляет, а одиночными. Но штука все равно убойная.

Пытаюсь уловить на лице Игоря тень улыбки. Но он не шутит.

МОДНЫЕ КУРСЫ

В России сформировалась целая субкультура «выживальщиков». Это фанаты камуфляжа, берц, дорогих неубиваемых ножей и рюкзаков, под завязку забитых предметами на все случаи жизни. Потенциальный апокалипсис «выживальщики» называют БП (Большой конец - если перевести с русского нецензурного).

Мы уже рассказывали, что после начала СВО в Москве выросла популярность стрелковых клубов и курсов тактической медицины. Курсы выживания тоже в тренде. Игорь купил шестичасовой за 5000 рублей.

У леса нас встречает основатель курса Михаил Ярин. Ему 53 года. Родом с Дальнего Востока. Специалист по выживанию, охотник, путешественник, действительный член Русского географического общества.

С помощью ножа и огнива, прижатого к палке, высекаем искру для костра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В РЕЖИМЕ 20%

В описании курса Ярина для новичков речь идет лишь о борьбе за жизнь в первые несколько суток, если горожанин без подготовки рванет в лес. С нами приехали бородач Михаил лет тридцати и Олег - ему 47, инженер, отец пятерых детей. Работают в одной компании.

В лес заходим бодрым шагом по мостку через речку.

- Распечатайте заранее из интернета карту, - начинает Ярин. - Верх карты - всегда север. Здесь же указан масштаб. В нашем случае 1 сантиметр - 800 метров. Ну а дальше по компасу, который у вас тоже обязательно должен быть.

Наш лес - хвойный. Поначалу идем по просеке. Ярин объясняет, что в Центральной России через каждый километр будет пересекающая просека и лучше всего двигаться по ним - рано или поздно из леса выйдешь. Даже если они заросли снизу подлеском, просеку все равно можно разглядеть - высокие сосновые стволы-мачты образуют аллеи. То же самое, если выходишь на лесную дорогу, линию ЛЭП или к реке - иди вдоль этого ориентира.

- Первое правило, если вы оказались в лесу и поняли, что заблудились: надо успокоиться, - объясняет инструктор. - Остановитесь. Присядьте. Выдохните. Вам теперь нужно экономить силы. Надо перевести себя в режим 20%: вы же не знаете, сколько времени будете выбираться. Ориентируйтесь на звуки - если слышите автодорогу, шум поездов или собак, надо идти к ним. Но если понимаете, что у вас остается всего два часа светового дня, а гарантий выхода из леса нет, нужно остановиться и позаботиться о ночлеге.

КОСТЕР - ВСЕМУ ГОЛОВА

Тем временем температура упала до минус пяти. Зябко!

- Примерно 70% от всех смертей лесных потеряшек - переохлаждение, - сообщает Ярин. - Даже летом.

Михаил демонстрирует набор, который позволит выжить в течение нескольких суток (см. «Советы бывалых»).

- Костер - первое, что нужно сделать, - говорит инструктор. - Во-первых, чтобы не замерзнуть. Во-вторых, тепло и свет станет для вас психологической подпоркой. Вы ведь один в лесу. В каком-то смысле это плацебо. Но оно вам необходимо, чтобы не запаниковать.

Также нужно иметь крепкий армейский нож (примерно 15 тыс. руб.) и небольшую пилу в складном швейцарском ноже (тысяч за 10). С такими штуками дрова заготовить не проблема.

ПОБЕЖИМ В ХВОЙНЫЙ!

Строим укрытия. Например, рядом обнаружились два упавших крест на крест дерева, которые крепко удерживались стволами сосен, упавших ранее. Тут достаточно сделать сверху крышу из лапника и так же закрыть одну из сторон.

Но есть и более сложная конструкция. В землю упираются треногой три крепких палки («связать их можно тонкими полосками пакета от мусора»), на них под углом укладывается «клетка», сделанная путем сплетения веток разной толщины. Это теперь и крыша, и стена. На «клеть» стелется изотермическое одеяло, затем разрезанный (чтобы увеличить площадь) мусорный пакет - в качестве гидроизоляции.

- Сверху все это укрепляем палками. А потом еще лапником забрасываем, - объясняет Ярин. - Снизу тоже не забудьте пакет уложить, чтобы от земли сырость не шла. И тоже из лапника нужно постель устроить.

- Я понял, - говорит один из «курсантов». - Если что, нужно бежать в хвойный лес. В лиственном таких стройматериалов нет!

Котелок - вещь незаменимая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Чистим воду для питья

Нехитрую систему очистки воды можно соорудить с помощью бинта и котелка.

Можно использовать бинт как дуршлаг. Но можно сработать тоньше.

Если доступна лишь вода с песком, иголками и палочками, набираете ее в котелок. Подвесьте котелок на дерево, уложив под ним крышку. Затем нужно хорошо намочить бинт и использовать его в качестве «шланга», опустив одним концом в котелок, другим - наружу, чтобы вода капала в крышку. Не слишком быстро, но весь мусор будет отфильтрован.