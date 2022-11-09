Бизнесмены готовятся прятаться в лесах

Строим укрытие из веток и изотермического одеяла.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Место встречи - точка на навигаторе где-то на окраине леса под подмосковным Пушкино. Пока мчим на машине по Ярославке, Игорь сосредоточенно объясняет:
- Если случится апокалипсис, людям по-любому придется оставлять города. Я еще во время пандемии начал запасаться. У меня дома НЗ - ящик с тушенкой и ящик с крупами. Если что, гружу все в машину, хватаю жену с детьми, и едем куда глаза глядят...
Игорю 35 лет. Занимает административный пост на производстве. Прилично зарабатывает. Картинка апокалипсиса в его рассказах двоится. То ли нашествие зомби а-ля сериал «Ходячие мертвецы». То ли последствия ядерной войны из «Безумного Макса».
- У меня дома в сейфе охотничий карабин АКС-74У. С разрешением. И куча патронов к нему. В тир поездил, стрелять научился. Если что, смогу за себя постоять. Да, он не очередями стреляет, а одиночными. Но штука все равно убойная.
Пытаюсь уловить на лице Игоря тень улыбки. Но он не шутит.
В России сформировалась целая субкультура «выживальщиков». Это фанаты камуфляжа, берц, дорогих неубиваемых ножей и рюкзаков, под завязку забитых предметами на все случаи жизни. Потенциальный апокалипсис «выживальщики» называют БП (Большой конец - если перевести с русского нецензурного).
Мы уже рассказывали, что после начала СВО в Москве выросла популярность стрелковых клубов и курсов тактической медицины. Курсы выживания тоже в тренде. Игорь купил шестичасовой за 5000 рублей.
У леса нас встречает основатель курса Михаил Ярин. Ему 53 года. Родом с Дальнего Востока. Специалист по выживанию, охотник, путешественник, действительный член Русского географического общества.
С помощью ножа и огнива, прижатого к палке, высекаем искру для костра.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В описании курса Ярина для новичков речь идет лишь о борьбе за жизнь в первые несколько суток, если горожанин без подготовки рванет в лес. С нами приехали бородач Михаил лет тридцати и Олег - ему 47, инженер, отец пятерых детей. Работают в одной компании.
В лес заходим бодрым шагом по мостку через речку.
- Распечатайте заранее из интернета карту, - начинает Ярин. - Верх карты - всегда север. Здесь же указан масштаб. В нашем случае 1 сантиметр - 800 метров. Ну а дальше по компасу, который у вас тоже обязательно должен быть.
Наш лес - хвойный. Поначалу идем по просеке. Ярин объясняет, что в Центральной России через каждый километр будет пересекающая просека и лучше всего двигаться по ним - рано или поздно из леса выйдешь. Даже если они заросли снизу подлеском, просеку все равно можно разглядеть - высокие сосновые стволы-мачты образуют аллеи. То же самое, если выходишь на лесную дорогу, линию ЛЭП или к реке - иди вдоль этого ориентира.
- Первое правило, если вы оказались в лесу и поняли, что заблудились: надо успокоиться, - объясняет инструктор. - Остановитесь. Присядьте. Выдохните. Вам теперь нужно экономить силы. Надо перевести себя в режим 20%: вы же не знаете, сколько времени будете выбираться. Ориентируйтесь на звуки - если слышите автодорогу, шум поездов или собак, надо идти к ним. Но если понимаете, что у вас остается всего два часа светового дня, а гарантий выхода из леса нет, нужно остановиться и позаботиться о ночлеге.
Тем временем температура упала до минус пяти. Зябко!
- Примерно 70% от всех смертей лесных потеряшек - переохлаждение, - сообщает Ярин. - Даже летом.
Михаил демонстрирует набор, который позволит выжить в течение нескольких суток (см. «Советы бывалых»).
- Костер - первое, что нужно сделать, - говорит инструктор. - Во-первых, чтобы не замерзнуть. Во-вторых, тепло и свет станет для вас психологической подпоркой. Вы ведь один в лесу. В каком-то смысле это плацебо. Но оно вам необходимо, чтобы не запаниковать.
Также нужно иметь крепкий армейский нож (примерно 15 тыс. руб.) и небольшую пилу в складном швейцарском ноже (тысяч за 10). С такими штуками дрова заготовить не проблема.
Строим укрытия. Например, рядом обнаружились два упавших крест на крест дерева, которые крепко удерживались стволами сосен, упавших ранее. Тут достаточно сделать сверху крышу из лапника и так же закрыть одну из сторон.
Но есть и более сложная конструкция. В землю упираются треногой три крепких палки («связать их можно тонкими полосками пакета от мусора»), на них под углом укладывается «клетка», сделанная путем сплетения веток разной толщины. Это теперь и крыша, и стена. На «клеть» стелется изотермическое одеяло, затем разрезанный (чтобы увеличить площадь) мусорный пакет - в качестве гидроизоляции.
- Сверху все это укрепляем палками. А потом еще лапником забрасываем, - объясняет Ярин. - Снизу тоже не забудьте пакет уложить, чтобы от земли сырость не шла. И тоже из лапника нужно постель устроить.
- Я понял, - говорит один из «курсантов». - Если что, нужно бежать в хвойный лес. В лиственном таких стройматериалов нет!
Котелок - вещь незаменимая.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
КСТАТИ
Чистим воду для питья
Нехитрую систему очистки воды можно соорудить с помощью бинта и котелка.
Можно использовать бинт как дуршлаг. Но можно сработать тоньше.
Если доступна лишь вода с песком, иголками и палочками, набираете ее в котелок. Подвесьте котелок на дерево, уложив под ним крышку. Затем нужно хорошо намочить бинт и использовать его в качестве «шланга», опустив одним концом в котелок, другим - наружу, чтобы вода капала в крышку. Не слишком быстро, но весь мусор будет отфильтрован.
Советы бывалых.
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН