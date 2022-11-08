Европа прокатила Зеленского с траншем в 3 миллиарда евро

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

- Напрасно Володька ждет деньги с ЕС, - прямо вот так намурлыкалось, пока читал эту новость. Евросоюз прокатил Украину с получением 3-х миллиардов евро. Об этом во вторник сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Сама Урсула, видимо, была занята более важными делами. Она обычно, как правило, обещает, а вот ее заместители и помощники потом уже объясняют, почему опять не получилось.

Напомним, в мае ЕС пообещал выделить Украине в этом году 9 млрд. евро макрофинансовой помощи. Сейчас даже не важно, в виде гранта или кредита. Хотя Запад частенько называет помощью обычные кредиты, может быть, под немного меньшие проценты, чем по обычным коммерческим кредитам.

И началась бюрократическая тягомотина: одни страны стали выставлять условия, другие не поддержали, третьи стали ругаться с первыми и вторыми. В общем, всего на данный момент в несколько приемов из обещанных 9 миллиардов евро Украина смогла получить только 3,5 млрд. И вот сегодня выступил Домбровскис.

- Что касается оставшихся 3 млрд евро, мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от 9 млрд евро, о которых объявили в ноябре. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году, - заявил он.

Олаф Шольц наверняка в этот момент заметил бы, что это смешно и даже похихикал, но Зеленскому сейчас явно не до смеха. Еще и от того, что платеж в 2,5 млрд. евро из все того же пакета в девять миллиардов, который ЕС вроде бы как отправил, до Киева так и не дошел. Все тот же Домбровскис выразил надежду, что до конца месяца Киев все же получит эти деньги. Но мы же знаем, что надежда умирает последней.

Взамен состоявшегося Домбровскис пообещал (как они могут и любят обещать, Зеленский, наверное, может рассказывать часами) что уже в следующем году власти ЕС поработают над ускорением первого транша из 18 млрд. евро, которые предусмотрены программой финансовой помощи Украине на 2023-й год. Ну да, сейчас можно пообещать, а потом придет 2023-й, и что-то снова окажется не так.

Кстати, а про этот транш уже забыли? Совсем? То есть эти 3 миллиарда евро Украине так и не переведут. В этом не получается, а в следующем "пароход уплыл"? Получается, что именно так. Год прошел, бухгалтерия закрылась. Непотраченные деньги вернутся на счета своих хозяев. Ну, как говорится, "не шмогла" Европа, не уложилась в сроки. И о тех деньгах можно забыть. Нормально сэкономили ребята.

Нет, им самим сейчас тоже не позавидуешь. Они бегают ошпаренными кошками, потому что у них ничего не получается. Вроде договорились о "потолке цены" на российскую нефть, а все вокруг ржут и потихоньку ищут, где бы эту нефть можно было бы прикупить. Причем, те самые страны, что "потолок" устанавливали.

Или вот еще – на саммите стран-членов Евросоюза 20-21 октября договорились установить лимит цен на газ. То есть очередной антироссийский санкционный фокус захотели провернуть. И вот сегодня Еврокомиссия "предупредила страны ЕС о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, установленными на саммите Евросоюза". Вместо этого решили разработать некий "механизм корректировки рынка". Потом, когда и он также не заработает, будут придумывать что-нибудь еще, чтобы назло Путину себе в ногу выстрелить. А могли бы сразу в голову сделать контрольный.

И тут вот этот крутится, мелкий, чернявый, ноет что-то все время про 3 миллиарда, пока взрослые решают и не могут решить серьезные вопросы. Отстань, мальчик, не до тебя сейчас. Ничего не обломится. Сей транш не ваш. Иди проси мелочь в другом месте!