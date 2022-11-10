Над Брежневым смеялись, а когда его не стало - заплакали

Брежневские времена: Застой или золотой век? Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАССС

Леонид Ильич Брежнев руководил СССР 18 лет. И успел многое. В том числе стать героем бессчетного количества анекдотов.

Но когда 10 ноября 1982 года Ильича (второго после Ильича Ленина) не стало, миллионы людей в СССР плакали. И даже сейчас, прожив 40 лет без Брежнева, его почему-то вспоминают по-доброму. А когда людей спрашивают, при каком правителе вы согласились бы вернуться и пожить в Советском Союзе, большинство отвечают: при Брежневе! Почему?

Об этом «КП» говорила с историком и публицистом Евгением Спицыным.

ОТЕЦ СУПЕРПРОЕКТОВ

- Брежнев - это гигантские проекты?

- Он стал одним из авторов БАМа - Байкало-Амурской магистрали. При нем строили авто- и авиазаводы. Возводили гигантские ГЭС. При Брежневе на заводах заработали станки с числовым программным управлением. Мы тогда 82 тысяч штук таких сложных станков в год производили. И на все эти стройки Брежнев никаких денег за границей не занимал - это Горбачев начнет бегать с протянутой рукой. При Брежневе мы сами давали кредиты на большие проекты - восточным немцам, венграм, чехословакам...

ЧЕХОСЛОВАКИЯ: «НУ ЧТО ТЫ, КАК БАБА, РАСПЛАКАЛСЯ?»

- Кстати, о Чехословакии. Брежневу ставят в вину разгром Пражской весны.

- Чехи в 1968-м сами накуролесили, а на Леонида Ильича все свалили. Они тогда пытались провернуть реформы горбачевского пошиба - и экономика затрещала по швам. Упал жизненный уровень, пропал ряд товаров.

В итоге СССР и другие страны Варшавского договора вынуждены были ввести в Прагу войска - по личной просьбе лидера Чехословакии Александра Дубчека.

- Дубчек прямо просил об этом Брежнева?

- Есть две записи разговоров Брежнева и Дубчека от 13 и 16 августа 1968 года. Дубчек звонил Брежневу и плачущим голосом говорил: «Я утратил контроль над ситуацией, ухожу в отставку».

Брежнев отвечал: «Ну что ты, как баба, расплакался? Нам надо, чтобы у вас все успокоилось, а ты сам все взял под контроль».

Но Дубчек уже не мог ничего сделать. И Брежнев ему сказал: Саша (а Брежнев Дубчека звал Александр Степанович), ты же понимаешь, что, если не выполнишь наши договоренности, которые подписало все руководство ЧССР, мы прибегнем к другим мерам.

Дубчек ответил: да, Леонид Ильич, прибегайте к другим мерам.

Брежнев: Ты же понимаешь, что это ввод войск?

Дубчек: Да, вводите войска!

СССР «НЕ СДАВАЛ»

Генсек ЦК КПСС знал стрелковое оружие, что показал однажды на встрече с актером Чаком Коннорсом во время визита в США в 1973-м. Фото: East News

- Ходят разговоры, что именно Брежнев начал «сдавать» СССР Западу, заключив с ним соглашения о разоружении.

- Он заключал договоры по ограничению ядерных вооружений, которые для СССР в 1970-е были выгодными. И их уж точно нельзя связывать с последовавшими в 1980-е годы проблемами Советского Союза. В отличие от соглашений, которые Горбачев потом подписал с Рейганом. Вот там была прямая сдача наших позиций.

Рейган был отмороженным антикоммунистом, бредившим идеей разрушить «империю зла», то есть СССР. Он пришел к власти в 1980-м и создал в администрации особую группу, о которой не знал даже его госсекретарь Хейг. Они ударно поработали.

- Брежнев ничего не мог противопоставить Рейгану, поскольку к началу 80-х сам был уже слабым и дряхлым?

- Ерунда! Это все сказки, что в начале 80-х Брежнев ничего не соображал, а СССР управлял триумвират Андропов (КГБ) - Громыко (МИД) - Устинов (ВС СССР). Это рассуждения «мемуаристов», пытавшихся представить Андропова альтернативой Брежневу и предтечей реформ. Но у Андропова серьезной программы реформ не было. А у Брежнева была косыгинская реформа.

КТО ПРИДУМАЛ РАЗРЯДКУ

- Разрядка - идея Брежнева или американцев?

- Инициатива была с обеих сторон. Когда возник ядерный паритет, к концу 1960-х, тогда и родилась концепция «в ядерной войне победителей нет». Никто не рассматривал разрядку как свою личную победу или поражение. Скорее - как неизбежное решение. Стало понятно, что дальнейшее наращивание количества ядерного оружия двух супердержав уже бессмысленно. Потому Брежнев и подписал договор, с одной стороны, по контролю над ядерным оружием, а с другой - о его сокращении. Чтобы минимизировать несчастные случаи.

Брежнев ведь подписал и договор о противоракетной обороне. Он понимал, что, если бы Штаты тогда создали полноценную систему ПРО, вообще терялся бы смысл существования ядерного оружия. Потому Брежнев все сделал правильно.

КОММУНИСТ ИЛИ ХОЗЯИН

Лидер СССР Леонид Брежнев любил семейные съемки - например, с правнучкой Галей. Фото: Владимир МУСАЭЛЬЯН/ТАССС

- Чего в Брежневе было больше - коммуниста или хозяйственника? Хозяина страны.

- Не надо противопоставлять одно другому. Но Брежнев действительно хорошо понимал страну.

До того как возглавить Советский Союз, он руководил промышленными регионами - Днепропетровским и Запорожским обкомами партии. Потом Молдавией и Казахстаном. Он прекрасно знал и производство, и сельское хозяйство. По образованию землемер, потом металлург. Он долго в ЦК курировал весь военпром. Во многом благодаря ему и Гагарин в космос полетел, за что Брежнев получил первую Звезду Героя. А когда Брежнев ушел из ЦК и сменил Ворошилова на посту главы Верховного Совета СССР, Хрущев сохранил за ним председательство в военно-промышленной комиссии.

ЧЬЯ ГЛАВНАЯ ОШИБКА

- Ввод наших войск в Афганистан в декабре 1979-го - фатальная ошибка Брежнева?

- Была ли она фатальной, сказать сложно даже сегодня. Но там свою роль сыграли спецслужбы. Они представили Политбюро ситуацию таким образом, что тогдашний глава Афганистана Амин - агент ЦРУ. Андропов ненавидел Амина за то, что тот был сталинистом. И считал, что его надо физически уничтожить. История ввода войск в Афганистан была спровоцирована не Брежневым, а Андроповым.

ОСЕННЯЯ СМЕРТЬ

- Брежнев ушел рано?

- 15 ноября 1982 года, через 5 дней после смерти Брежнева, должен был состояться пленум ЦК КПСС. И там должна была произойти «естественная ротация».

Должен был заработать так называемый план Суслова. Суслов* собирался добровольно уйти в отставку накануне своего 80-летия (но умер раньше, в феврале

1982-го). И подать пример остальным старикам в Политбюро, что пора приводить к власти молодое поколение. Разрабатывались поправки в Устав КПСС - о введении должности председателя партии. И в это кресло должен был пересесть Брежнев. А новым генсеком стать Щербицкий с Украины.

- Брежнев физически как себя чувствовал в ноябре 1982-го?

- Известно, что 9 ноября, накануне смерти, Ильич работал, несмотря на выходной день. Он встретился с Андроповым. После чего переговорил по телефону с Щелоковым, министром внутренних дел. Видимо, поставил его в известность о том, что должно произойти на пленуме 15 ноября. О ротации. Но 10 ноября Брежнев скончался при странных обстоятельствах. Реанимационные мероприятия проводили около часа. И провели неправильно. Странно выглядит и история прибытия Андропова на дачу Брежнева. Академик Чазов, следивший за здоровьем Брежнева, утверждает, что люди из охраны генсека позвонили прежде всего Андропову и ему. Но Андропов тогда не был главой КГБ. И звонить охранники должны были начальнику 9-го управления КГБ. А тот был обязан сразу проинформировать нового главу КГБ Федорчука. Но тому позвонили только днем 10 ноября.

Когда охранники утром зашли к Брежневу, тот был без сознания. Они стали проводить реанимацию. Но якобы академик Чазов приехал и сказал: зачем реанимировать, он же мертв... Бригаду реаниматоров из ЦКБ все-таки вызвали около 9 утра. Те приехали и до 10 проводили реанимацию. Так если он был мертв, зачем вызывать бригаду реаниматоров? Нестыковок полно.

*Михаил Андреевич Суслов - член Политбюро. Пик его карьеры пришелся на времена Брежнева, хотя влиятельным деятелем он был уже при Сталине и Хрущеве. Являлся идеологом партии, его иногда называли серым кардиналом.

Леонид Ильич вкусил жизнь во всех ее проявлениях, как и его дочь Галина. Фото: Семейный архив Г. Брежневой

САМЫЙ ДОГОВОРОСПОСОБНЫЙ

Брежнев постоянно заключал договоры ради «мира во всем мире».

ПРО - договор об ограничении противоракетной обороны подписан 26 мая 1972 года в Москве Брежневым и президентом США Никсоном.

ОСВ-2 - соглашение по ограничению количества пусковых ракетных установок и по ограничению размещения ядерного оружия в космосе подписано в Вене 18 июня 1979 года Брежневым и президентом США Картером.

Хельсинкское соглашение - 1 августа 1975 года в столице Финляндии Брежнев с главами 34 стран Европы и Америки подписал соглашения о нерушимости границ в Европе.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ

По соцопросам, проводимым в России начиная с 2000 года, Леонид Брежнев регулярно оценивался россиянами как лучший руководитель государства XX века, обогнав даже Сталина и Ленина с Николаем II.

Главные из характеристик брежневской эпохи в опросах - стабильность и безопасность.

Например, на вопрос ВЦИОМа «При каком руководителе нашей страны в ХХ веке Россия развивалась в правильном направлении?» голоса респондентов распределились так:

Леонид Брежнев 39%

Николай II 31%

Владимир Ленин 28%

Иосиф Сталин 28%

Никита Хрущев 24%

Борис Ельцин 17%

Михаил Горбачев 14%

САМЫЙ ОРДЕНОНОСНЫЙ

Брежнев имеет наибольшее число госнаград из всех руководителей СССР:

Леонид Ильич - четырежды Герой Советского Союза (столько же имел лишь маршал Георгий Жуков), Герой Социалистического Труда. У него было 8 орденов Ленина (высший орден в СССР) и 2 ордена Октябрьской Революции, высшие награды всех соцстран. А также орден Победы, которым награждали только главных генералов и маршалов Великой Отечественной войны накануне и сразу после Победы 1945 года (всего 19 награждений). После смерти Брежнева его лишили ордена Победы распоряжением Горбачева.

САМЫЙ РАЧИТЕЛЬНЫЙ

При Брежневе были реализованы суперпроекты:

БАМ - основную часть Байкало-Амурской магистрали, «северного дублера» Транссибирской магистрали, построили с 1974 по 1982 год.

ВАЗ - Волжский автозавод в Тольятти был основан по контракту с итальянским «Фиатом» в июле 1966-го, а уже в 1971-м выпущены 100-тысячные «Жигули».

«Дружба» - нефтепровод «Дружба-2» строился с 1969 по 1974 год, он позволил увеличить экспорт нефти из СССР на Запад более чем в 2 раза. Да и газопровод Уренгой - Помары - Ужгород, который до сих пор гонит российский газ через Украину в Европу, начал строиться Брежневым.

Братская ГЭС - 1966 год.

Олимпиада-80 - первая летняя олимпиада в нашей стране (и в Восточной Европе), несмотря на бойкот США и ряда западных стран, принесла 36 мировых и 74 олимпийских рекорда и осталась в памяти как точка наивысшего расцвета и спортивного могущества СССР.