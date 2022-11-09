Вопрос дня: А почему нас выборы в Штатах-то так волнуют? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана Журова, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам:

- Кого мы больше всего обсуждали всегда? Американцев! Как в спорте: что там у самых сильных соперников? Как тренируются, что едят, как лечатся? Ты же самого слабого не отслеживаешь, только сильного. Это на уровне инстинкта, еще с советских времен. Кстати, не только у нас, но и во всем мире следят за выборами в США. Это же влияет на котировки на биржах. Ну а мы каждый раз, когда меняется власть в Америке, возлагаем новые надежды. Как правило, преувеличенные. Но мы все пытаемся из двух американских зол выбрать меньшее.

Николай Сванидзе, историк, ведущий:

- Нам их выборы не важны, но мы традиционно увязываем их со своими проблемами. Нам все кажется, что если что-то пойдет «по-нашему» с США, то изменится в лучшую сторону для нас в целом. Но так никогда не происходит - как случилось с Трампом, которого мы полюбили неизвестно за что. Как Эллочка-людоедка у Ильфа и Петрова восхищалась американцами - необъяснимо с точки зрения логики. Да, это комплекс, и как его изжить - непонятно.

Сергей Цеков, сенатор от Крыма:

- Я отношусь без придыхания к американским выборам. Политика США с избранием нового состава конгресса и сената на наши отношения особо не повлияет. И в плане оружия и денег для Украины - тоже. Мы часто делаем прогнозы, но они не оправдываются. Ну республиканцы будут больше заниматься в Штатах внутренними делами, и что? Относиться к выборам в США надо как к спортивным соревнованиям где-то в Европе - любопытно, но нам фиолетово.

Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН:

- Американским выборам преувеличенное внимание уделяют наши СМИ. И у обывателя в России формируется представление, что многие проблемы, которые есть в России, связаны с США. Есть некое убеждение у людей, которые к этому имеют малое отношение, что смена большинства в их сенате и конгрессе повлияет на Россию. Этого не произойдет. Потому что в США с 2014-го сложился стойкий двухпартийный антироссийский консенсус. Который не изменится. Особенность позиций республиканцев лишь в том, что они не хотят излишне тратиться на поставки вооружений на Украину. Но программа ленд-лиза работает, и этого не остановить.

Евгений Герасимов, народный артист России, глава Комиссии по культуре Мосгордумы:

- У меня волнений нет - пусть волнуются американцы. Мы сейчас больше думаем о себе, но и о том, как американские выборы изменят ситуацию на Украине. Ну сложилась у нас такая привычка.

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