"Низкий им всем поклон": Кому Путин выразил благодарность во время послания Федеральному Собранию

Президент России поблагодарил участников спецоперации, жителей новых регионов страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию. Во время выступления глава государства выразил слова благодарности участникам спецоперации, жителям новых регионов России:

- Думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке, прежде всего, проявился настоящий патриотизм, чувство, которое исторически присуще нашему народу, оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым (я подчеркну, каждым) неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества.

Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России за мужество и решимость, сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС. Хочу принести свои извинения, простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно. Просто боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам Санинструкторам, медсестрам, которые спасают раненых. Железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жилье, дороги, гражданские объекты. Рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен. Сельским труженикам, которые надежно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях. Деятелей культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдат и офицеров. Волонтеров, которые помогают фронту и мирным жителям. Журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду. Пастырей российских традиционных религий, военных священников, чье мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей. Государственных служащих и предпринимателей, всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг.

Особые слова жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Дорогие друзья, вы сами определили свое будущее на референдумах, сделали твердый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной (аплодисменты).

Мы уже начали и будем наращивать (аплодисменты)… Хочу подчеркнуть, что эта реакция зала в адрес жителей Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожья и Херсона. Еще раз, низкий им всем поклон (аплодисменты).