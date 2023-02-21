Центробанк рекомендовал банкам снизить комиссию за снятие наличных и переводы с выплат участникам спецоперации

С 1 марта банкам рекомендуется установить минимальный размер комиссии или отменить ее по наиболее востребованным операциям. Речь идёт о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей, об этом говорится в письме Центробанка, направленном в адрес финансовых организаций. Этот вопрос рабочая группа по вопросам СВО ранее проработала с ЦБ.

«Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким, - пояснил замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. - Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка».

Кроме того, банки проведут разъяснительную работу с гражданами по использованию инструментов, исключающих сбор комиссии, в частности, по работе с системой быстрых платежей.

Вопрос снижения комиссий за переводы с выплат участникам спецоперации рабочая группа по вопросам СВО предложила проработать с Центробанком в середине января.

Напомним, на прошлой неделе рабочая группы по вопросам СВО подготовила и направила Президенту доклад по мерам поддержки военнослужащих и их семей.

Парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, создана по распоряжению Президента. В её состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

Рабочая группа постоянно мониторит обеспечение мобилизованных, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодёжи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.