Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Послание Владимира Путина Федеральному собранию обещало быть особенным. Последний раз президент обращался с ним к депутатам и сенаторам почти два года назад. Но понятно, что слова главы страны будут адресованы не только парламентариям, но и всем жителям. Российский лидер начал речь с обсуждения международной обстановки и причин спецоперации.

О ХОДЕ СВО

- Шаг за шагом последовательно будем решать стоящие задачи.

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Получается, что все то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне – я хочу это подчеркнуть! – именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей. Играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами.

МЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ

- Хочу это повторить – это они развязали войну. А мы использовали и используем силу, чтобы ее остановить.

МЫ ОТОДВИНЕМ УГРОЗУ

- Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ чужой. Украинский режим обслуживает сегодня не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Не буду останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, но одно обстоятельство должно быть понятно всем – чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно!

ПРОЕКТ АНТИРОССИИ НЕ НОВ

- В наше время из Украины стали делать «анти-Россию». Проект не новый. Он уходит корнями еще в 19 век. Австро-Венгрия, Польша пытались оторвать наши исторические территории.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

- Предлагаю создать государственный фонд, его задачей станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих в СВО. За каждой семьей должен быть закреплен персональный работник. Уже в этом году фонд должен быть развернут во всех регионах России.

О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

- Посмотрите священное писание. Там все сказано: семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сомнении. Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно нейтрального бога. Прости, господи, не ведают, что творят!

ВСЕ ДЛЯ ДЕЛА!

- Смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача – вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем меняется очень-очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей. И от того, как мы их реализуем, зависит наша будущая жизнь. Надо убрать любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь! Все для дела, все для результата!

ПРИЗЫВ К ОЛИГАРХАМ

- Последние события убедительно показали – образ Запада, как тихой гавани и прибежища капитала, оказался призраком, фальшивкой. И те, кто вовремя этого не понял, кто рассматривал Россию лишь как источник заработка, а жить планировал за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили! Отняли даже законно заработанный средства. Как-то в шутку, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги». Ровно так все и вышло. И добавлю простую, но очень важную вещь. Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, лишился яхт и дворцов за рубежом. А в разговорах люди наверняка припомнили и приватизацию 90-х, когда предприятия, созданные всей страной, уходили за бесценок, и показную роскошь так называемых новых элит.

КУПЛЕННЫЕ ТИТУЛЫ НЕ ПОМОГУТ

- Да, у каждого есть выбор: Кто-то доживет свой век в арестованном особняке или на теплом курорте. Это право любого человека. Но пора понять, что для Запада такие люди будут людьми второго сорта. Купленные титулы пэров, мэров не помогут.