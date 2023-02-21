Легенда мировой рок-музыки Роджер Уотерс назвал Байдена главным провокатором конфликта на Украине

Основатель знаменитой группы Pink Floyd обратился с посланием к президенту США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель знаменитой группы Pink Floyd Роджер Уотерс обратился с посланием к президенту США в видео-подкасте «People's Podcast».

«Я обращаюсь к президенту Байдену от имени большинства. Давайте начистоту, господин президент. Я говорю от имени безголосого большинства. Вы, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джейк Салливан и прочие воинствующие неоконсерваторы из Вашингтона, а заодно ваши вассалы из НАТО… вы и есть главные провокаторы.

В 1989 году вы бы могли последовать примеру господина Горбачева. Вы бы могли выполнить обещание госсекретаря Бейкера и не расширять границы НАТО "ни на ярд (0,914 метра, - Ред.)" к российским границам от востока единой Германии.

Вы бы могли прислушаться к знаменитой мюнхенской речи Путина в феврале 2007 года - и сделать Европу гораздо безопаснее.

А в 2008 году - не расширять НАТО на восток.

А в 2014 году - не устраивать незаконного переворота на Майдане.

А в 2019 году - поддержать Минские договоренности. Недавно Ангела Меркель сказала, что это была уловка, чтобы выиграть время Украине на подготовку к войне, которую вы тогда уже замыслили.

В сентябре 2022 года, как пишет всемирно известный журналист-расследователь Сеймур Херш, вы взорвали газопровод "Северный поток" на Балтике. Если это подтвердится, это будет не только вооруженная агрессия, но и возмутительный теракт мирового масштаба.

Вы, господин президент, хвастали, что для этого у вас есть все возможности и намерения, а затем Виктория Нуланд радовалась, что газопровод превратился, цитирую, в "груду металла на дне морском". А Энтони Блинкен ликовал, как прекрасно уничтожение "Северного потока" вписывается в имперскую повестку дня США. А теперь, после всего этого, этот ваш идиотский рупор Нед Прайс (пресс-секретарь Госдепа, - Ред.) утверждает, что США не имеют к этому никакого отношения. Мы не услышали на эту тему никаких заявлений от вас, господин президент, и не прочли ни одной статьи в крупных мировых СМИ. Надо думать, вы считаете, что репортаж Херша о таинственном подрыве газопроводов никого не интересует. Хватит! Мы требуем перемен! Прислушайтесь к совести. Добейтесь скорейшего прекращения огня на Украине.»

Масло в огонь

Напомню, в августе 2022 года Уотерс в интервью CNN уже называл президента США Джо Байдена военным преступником, подливающим масло в огонь на Украине. «Российская спецоперация стала ответом на продвижение НАТО вплотную к границам России. Хотя Альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы.»

В сентябре музыкант отправил открытое письмо супруге президента Украины Зеленского.

«Уважаемая госпожа Зеленская! BBC цитирует ваши слова: «Если поддержка Украины будет сильной, кризис будет короче». Хм? Если под «поддержкой Украины» вы подразумеваете, что Запад продолжит поставлять оружие армиям киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибиться. Подбрасывание топлива в виде вооружений в перестрелку никогда не работало для сокращения войны в прошлом. Не сработает это и сейчас. Особенно потому, что большая часть топлива (а) вбрасывается в огонь из Вашингтона, округ Колумбия, который находится на относительно безопасном расстоянии от пожарища; и (б) потому, что «метатели топлива» уже заявили о своей заинтересованности, чтобы конфликт продолжался как можно дольше… Если мы хотим добиться другого результата, нам придется искать иной путь. Он может лежать в ранее заявленных добрых намерениях вашего мужа. Да, я имею в виду ту платформу, на которой он так похвально баллотировался на пост Президента Украины и одержал свою историческую убедительную победу на демократических выборах в 2019 г. Он обещал: Прекратить гражданскую войну на Востоке, принести мир на Донбасс и частичную автономию Донецку и Луганску. А также ратифицировать и выполнять остальную часть Минских соглашений -2.

Можно только предположить, что предвыборная политика вашего мужа не устраивала определенные политические фракции в Киеве и они убедили его диаметрально изменить курс, игнорируя наказ народа. К сожалению, ваш муж согласился с тоталитарным, антидемократическим отвержением воли украинского народа. И силы крайнего национализма, которые злонамеренно скрывались в тени, с тех пор управляют Украиной. Они перешли множество красных линий, которые в течение ряда лет были четко обозначены вашими соседями, Российской Федерацией. И, как следствие, они, крайние националисты, поставили вашу страну на путь этой катастрофы… С любовью, Роджер Уотерс.»

Запрещенные концерты

Разумеется, в Киеве легенду мировой рок-музыки тут же обвинили в «кремлевской пропаганде». А в соседней Польше объявили персоной нон грата «за поддержку кремлевского режима». И запретили концерты в рамках мирового тура Уотерса «This Is Not a Drill» («Это не учения»).

Шоу, по его словам, «включает в себя дюжину отличных песен из золотой эры Pink Floyd наряду с несколькими новыми - слова и музыка, тот же автор, то же сердце, та же душа, тот же человек».

Первая часть тура с успехом прошла в прошлом году за океаном: США, Канада, Мексика. 17 марта в Лиссабоне начнется европейская часть тура. Уотерс выступит на аренах ведущих городов и столиц Европы. Амстердам, Барселона, Берлин, Будапешт, Болонья, Глазго, Копенгаген, Милан, Мюнхен, Париж, Прага, Осло, Стокгольм, Лондон и т.д. 21-22 апреля легендарного музыканта ждали в польском Кракове. Увы…

Как отреагируют в Белом доме на обращение Роджера Уотерса к президенту США?

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