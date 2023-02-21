Журналист «Комсомолки» оценил организацию оглашения ежегодного послания Путина Федеральному собранию

В нынешнем году церемония проходит в помещении Гостиного двора, в самом центре столицы – на Красной площади Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Политический обозреватель «Комсомольской правды» один из немногих журналистов России, который присутствовал практически на всех мероприятиях по оглашению традиционного Послания главы государства его парламенту и правительству.

В нынешнем году церемония проходит в помещении Гостиного двора, в самом центре столицы – на Красной площади.

- Чем отличается это мероприятие от предыдущих, начиная с периода пребывания на посту президента РФ Бориса Ельцина? Во времена Ельцина мы, журналисты, могли текст послание взять накануне события в Кремле,- открывает журналистскую кухню политобозреватель. - Конечно, не явно, а тайно. Ну, например, умыкнуть со стола какого-нибудь небрежного кремлевского чиновника. И заранее можно было узнать, о чем будет речь. Потому что именно этот текст и читал Борис Николаевич.

Сейчас до последнего момента мы не знаем, что будет и как.

Может быть, впервые даже пресс-служба президента будет расшифровывать речь Владимира Путина в прямом эфире, как "Комсомольская правда".

То есть никаких заготовок заранее нам не дали. Мы все видим и слышим вместе со всей аудиторией прямой телевизионной трансляции.

Еще одна особенность нынешнего мероприятия: сегодня здесь много военных, чего раньше не было. Очень много женщин.

Должен отметить, что безукоризненно организована пропускная система, система безопасности. Просто блестяще. При этом нет какой-то излишней заорганизованности.

В прошлые разы были такие моменты, когда приходилось с трудом «выколачивать» возможность походить по кулуарам. Теперь этого нет, хотя журналистов очень много. По-моему, их больше, чем гостей, участников мероприятия.