Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70-ти наемников киевского режима, на Красно-Лиманском более 200, на Донецком более 170, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 70.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 (США). Кроме того, в Херсоне, Угледаре и Краматорске уничтожены склады с боеприпасами ВСУ.

Также по всей линии соприкосновения нашими бойцами были сожжены: артиллерийская система М777 (США),

две гаубицы М101 (США), две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» (США), десятки танков, бронемашин, гаубиц и автомобилей.

Нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили 10 украинских беспилотников, два реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

386 - самолетов.

210 - вертолетов.

3203 - беспилотных летательных аппарата.

405 - зенитных ракетных комплексов.

7960 - танков и других боевых бронированных машин.

1037 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4171 - орудие полевой артиллерии и минометов.

8472 - единицы специальной военной автомобильной техники.