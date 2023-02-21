Минобороны России провело выпуск специалистов, получивших в Донбассе ранения

Героям СВО вручили жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды

В преддверии Дня защитника Отечества в «Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова» состоялся выпуск военнослужащих, окончивших курс дополнительного профобразования, имеющих ограничения из-за ранений, получивших в ходе выполнения задач в рамках проведения специальной военной операции.

Выпуск открыл начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников. Он передал военнослужащим слова благодарности от Министра обороны России Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость проявленные при выполнении воинского долга.

Героям СВО вручили жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Героям СВО вручили жилищные документы, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования, воинские звания, удостоверения ветерана боевых действий и государственные награды.

Военнослужащих поздравили воспитанницы Санкт-Петербургского Пансиона. С вокальными номерами выступили воспитанницы 10 курса Татьяна Казакова и 9 курса Анна Иванова. Кроме творческого подарка девочки передали пироги, поздравительные открытки и письма со словами поддержки военнослужащих-участников СВО.

Все переданные подарки сделаны воспитанницами своими руками под руководством преподавателей и классных руководителей.

Для каждого военнослужащего, получившего серьезные ранения, вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.

СПРАВКА «КП»

Для каждого военнослужащего, получившего серьезные ранения, вводится воинская должность в военных комиссариатах, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России.

Во время реабилитации они проходят переобучение.

Это только одно из направлений масштабной программы мер, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения, утвержденной Министром обороны Российской Федерации.

В программе также предусмотрены мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения и особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, а также жилищное обеспечение.

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