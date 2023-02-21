"Хоть черта лысого готовы использовать — только бы нагадить России": Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина

Мы собрали самые афористичные заявления президента в его послании Федеральном собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин в своем послании, которое длилось 1 час и 45 минут, как всегда, выдал немало фраз, которые мы бережно вычленяем из большой речи и представляем читателям.

- Они тянули время и занимались крючкотворством.

(о позиции Запада по Украине и НАТО зимой 2021-2022 годов)

- Они привыкли плевать на весь мир (об отношении к интересам России).

- Они выпустили джина из бутылки ( о потворстве киевскому режиму).

- Там хоть черта лысого готовы использовать — только бы нагадить России ( о инициировании конфликта на Украине).

- Нам не надо кланяться и клянчить деньги ( о ситуации с кредитами извне).

- Европейцы порешали с американцами, как развиваться российской экономике ( о ситуации в 90-е годы в РФ).

- Я однажды сказал, что замучаются пыль глотать — ну так и вышло ( об отношении Запада к российским бизнес-структурам).

- Кто-то купил на Западе титулы пэров-мэров, ну и чем они им помогли? ( о проникновении российских олигархов в Европу).

- Зачем пытаться бегать с протянутой рукой, выпрашивая свои денежки у Запада - это бессмысленно ( о попытках снизить риски для бизнеса на западе)

- Чем школу боевых действий заменишь — да ничем! Россия на вас рассчитывает ( о кадрах из зоны СВО).

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