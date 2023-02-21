Налоговый вычет вырастет, копить на пенсию станет выгоднее: 5 главных экономических заявлений Путина во время послания

Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом - на детей, родившихся начиная с 2007 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 21 февраля президент России Владимир Путин обратился с регулярным посланием к Федеральному собранию. Было много сказано о политике, специальной военной операции, отношениях с другими странами. И, конечно, большой блок был посвящен экономическим вопросам. Мы выделили и прокомментировали пять самых важных экономических предложений президента.

С 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей

Сейчас минималка составляет 16 242 рубля. Получается, с начала следующего года МРОТ повысится аж на 18,5%.

На что это влияет? Во-первых, на зарплаты: со следующего года ни один россиянин, работающий на полную ставку, не должен получать меньше 19 242 рублей. А кроме того, МРОТ влияет на размер некоторых социальных выплат - пособий по беременности и родам, по безработице, больничные.

Страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений вырастет до 2,8 млн рублей

Для начала поясним, что это за зверь такой: добровольные пенсионные накопления.

С 1 января вступил в силу закон о создании в России системы гарантирования собственных накоплений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Иными словами, пенсионные накопления, хранящиеся в частных фондах, теперь тоже застрахованы. И если НПФ, в котором вы храните деньги, обанкротится, то вам эту сумму должны вернуть. Раньше была застрахована сумма пенсионных накоплений в размере до 1,4 млн рублей (как с банковскими вкладами). И вот Путин предложил увеличить сумму вдвое. Это позволит безбоязненно накопить на старость еще больше.

С 2024 года МРОТ увеличится до 19 242 рублей Фото: Shutterstock

Налоговые вычеты станут больше

Путин предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей. А на собственное обучение и лечение - со 120 до 150 тысяч.

Напомним, сейчас все россияне, которые получают официальную зарплату, имеют право вернуть часть НДФЛ, чтобы компенсировать расходы на обучение и лечение. Для этого нужно написать заявление в налоговую и приложить нужные документы из образовательного или медицинского учреждения.

Есть и другие налоговые вычеты – инвестиционный или за покупку жилья. Они остаются прежними.

Программа льготного арендного жилья для сотрудников «оборонки»

- Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса, — Ред.). Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья, - сказал Путин. Отметив, что уже обсудил этот вопрос с правительством.

Что такое льготное арендное жилье? Это съемная квартира, арендную плату за которую частично вносит государство или госпредприятие.

- В первую очередь (такое жилье построят, – Ред.) в наших значимых оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах, - подчеркнул президент.

Это может быть Нижегородская, Свердловская, Калининградская, Тульская области, Удмуртия и т. д.

Работать это может, например, так. Сотрудник оборонного предприятия снимает жилье за 50 тысяч рублей в месяц. Половину из этой суммы платит за него работодатель. А потом предприятию компенсируют эту сумму из бюджета.

Маткапитал для новых регионов

Путин предложил предоставлять материнский капитал в новых российских регионах задним числом - на детей, родившихся начиная с 2007 года.

Напомним, сейчас материнский капитал в России равен:

На первого ребенка: 586 946 рублей

На второго ребенка, если за первого не получали: 775 628 рублей

На второго ребенка, если за первого выплата получена: 188 681 рубль

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