Путин не забыл никого

В своем послании Федеральному собранию президент России сделал ряд ключевых заявлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы обратились к ведущим российским политологам за комментариями. Вот что сказал Александр Асафов, политический обозреватель:

- Давайте начнем с общих впечатлений.

- Давайте. В отличие от предыдущих, это послание оказалось более эмоциональным. Президент произнес слова признательности в адрес героев спецоперации. Вспомнил про детей, которые пишут письма солдатам на Донбасс. Особо отметил тех, кто занимается оборонной промышленностью. И я бы отметил эту пронзительную ноту благодарности от главы государства его защитникам - как общий тон послания.

- А что еще было действительно важно?

- Президент две трети послания посвятил будущему. Говорил о перспективах развития промышленности и о социальных лифтах. В том числе, для участников СВО и для жителей новых территорий. Обсуждал то, как мы будем жить и развиваться. Это было не только подведение итогов — но и обозначение направлений дальнейшей работы на десятилетия вперед.

- Были сюрпризы?

- Может быть, это приостановка действия договора СНВ. Это демонстрация понимания мировой конъюнктуры. Нам известно о подготовке скорых действий американцев. Тут история, связанная с положениями СНВ — такой явный посыл к Западу. Важно учитывать причины произошедшего. И то, что нынешние действия запада - они готовились с перспективой на долгие годы.

- Выход из СНВ — это самая резонансная история в послании?

- Она громкая. Но требующая разъяснений. И надо понимать, что это не выход из договора по СНВ — а приостановление участия в нем. Для России также важны действия в поддержку мобилизованных. И инициатива о 14-дневных отпусках в течении полугода для них. Еще я бы выделил инициативы по нормализацию жизни - все, что связано с социальными обязательствами государства — образование, социальное и медицинское обеспечение.

- Мы от Конституции не отступим?

- Нет. И выборы всех уровней городских и областных властей сохраняются. Важен был блок про развитие страны и про новые акценты. Про то, что предприниматели могут занимать новые ниши. И про то, что есть два пути у бизнеса: либо ты делаешь идеологический выбор и поддерживаешь свою страну - либо ты уходишь от нее и из нее.

- Президент никого не забыл?

- Никого — ни учителей, ни педагогов, ни предпринимателей, ни военных. И это очень важно.