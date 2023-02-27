"Дали 8000 рублей чаевых, бутылку игристого и тонну сахара": курьер раскрыл интересные факты о профессии

Артем Журавлев из Казани свой трудовой путь начинал на стройках. А сейчас курьер - на премиальной иномарке.

Профессия курьера существует очень давно. Но по-настоящему массовой и заметной она стала всего три года назад — с началом пандемии. Именно тогда мы в полной мере оценили людей, готовых доставлять нам все необходимое в любое время суток. Сегодня увидеть курьера с большой сумкой на улицах Казани — так же привычно, как коммунальщиков, сотрудников ДПС и туристов на Кремлевской набережной. Курьеры в форме и без, пешие, на велосипеде или на авто стали неотъемлемой частью городского пейзажа. А что они сами думают о городе и своей работе и кто сегодня приходит в эту профессию?

Артему Журавлеву 24 года. С 16 лет работал на стройках. Начинал монтажником водопроводов и дорос до прораба. В 2020-м стройка, по словам собеседника, начала загибаться. Пандемия ударила по кошелькам заказчиков, новых проектов стало меньше.

— Открыл интернет, стал листать вакансии. Давно хотел курьером попробовать. Прошел регистрацию и с тех пор уже 2,5 года выполняю заказы на авто, — рассказывает молодой человек.

ГДЕ БЕРУТ ЗАКАЗЫ

Артем начинал в доставке еды, потом перешел на заказы Яндекс Доставки. Этот сервис охватывает не только рестораны и супермаркеты. Им пользуется и бизнес, например, интернет-магазины и цветочные лавки. А еще горожане для личных нужд — заказывают доставку в приложении Яндекс Go, чтобы передать ключи, документы, отправить посылку по городу или в другие города.

— В Яндекс Доставке мы как таксисты: открыл приложение, нажал кнопку, что ты на линии, и посыпались заказы. Нужен перерыв или хочешь закончить на сегодня — просто выходишь из приложения, — рассказывает Артем.

Если вы работаете строгую пятидневку, два через два или в другом традиционном формате, готовьте платок, дабы утереть слезы зависти, узнав о графике нашего героя.

— Когда хочу — на линии! Вчера спал до обеда, потом пошел заказы делать. Сегодня не спится — вышел пораньше. Расслабляет ли такой режим? Как сказать. У доставщиков есть система бонусов за число заказов. Сделал пять заказов — доплатили, десять — еще доплатили. На день себе ставлю цель, чтобы забрать этот бонус. Могу доставлять в режиме 7/0 по десять заказов в день без напряга. Хотя чаще все же выхожу на пятидневку или четыре дня. Стараюсь выполнить от 20 до 30 доставок. На это уходит от пяти до 12 часов. Кто-то скажет — «Невозможно!» столько доставок за пять часов. Реально! Это и мой опыт, и коллег. Конечно, надо быть на машине и самому быть «машиной», но все же.

ЗАРАБОТАЛ НА ДВЕ МАШИНЫ

Кажется, курьер профессия «одиночная». Ни коллектива, ни корпоративов, ни шуточек на перекурах. Артем опровергает:

— Коллектив есть! У нас очень живой чат. И коллеги всегда готовы прийти на помощь. У кого-то колесо пробило, номерной знак слетел — тут же ребята подъезжают с инструментом. Хочешь на обед и поболтать — пишешь в чат «Кто рядом?» — и тут же назначаем место встречи.

Сейчас у Артема две машины — Hyundai Solaris и BMW 3 F30. На обе он заработал на доставках.

— Да-да, я курьер на BMW. Причем не единственный в Казани — у моего друга по сервису такое же авто. Конечно, чаще я на «Солярисе» выхожу, но все же. Даже стал знаменитостью среди коллег. Как-то приехал в парк курьерский, другие увидели и давай спрашивать: «Ты начальник?» А я им: «Нет, ваш коллега». Не поверили! Сфоткали меня на BMW и с сумкой. Фотка по чатам пошла. Позже я продавал старый телефон. Человек, который его купил через сайт объявлений, при виде меня говорит: «Так это ты курьер на “бэхе”?» Тесен мир!

Две рабочие «ласточки» курьера - парадный BMW и «будничный» Solaris.

Поскольку раньше казанец работал на стройке, мы попросили сравнить его доход тогда и сейчас.

— Все думают, что на стройках много получают. Парадокс: в последние годы моей работы там зарплаты падали. А IT-компании и сервисы вроде Яндекса, наоборот, бурно развиваются. Нынешний мой доход не сравнить с тем, что я получал как прораб. Стройка очень подрывает здоровье, даже молодых. Я пропадал на объектах по 60 часов в неделю. И в месяц выходило 130—150 тысяч рублей. Сейчас в среднем 150—180 тысяч рублей. В декабре сделал 230 тысяч! Конечно, еще нужно машину заправить, техобслуживание. Я по этой теме очень заморачиваюсь, каждый месяц на ТО езжу. Все-таки моя «кормилица», в месяц 7000—10 000 км накатываю.

ПЕРЕВЕЗ ТОННУ САХАРА И ДВА ГРУЗОВИКА БАННЫХ ВЕНИКОВ

Пока Артем не планирует ничего менять в жизни. Разве что попробовать съездить покурьерствовать в Москву, чтобы лучше узнать столицу.

— Начинал доставлять с мыслью: «Просто попробую!» Сейчас думаю: «Зачем что-то другое искать?» Доход хороший, график свободный, и ни от кого не зависишь. Все в твоих руках. Когда начинал, в день выходило до 4000 рублей. Сейчас 7500—8000 рублей чистыми за смену.

По личным наблюдениям Артема, среднестатистический курьер в Казани — парень 21—25 лет. Девушек значительно меньше.

— А еще знаю людей за сорок. И они выполняют заказы лучше и быстрее молодых. Ответственные, на линии до последнего, пока все бонусы не заработают. При этом не все приходят в курьеры «на постоянку». Многие подрабатывают на бензин, продукты: сделали пару заказов — и домой.

Рассказывая о клиентах, Артем отмечает, что большинство казанцев — позитивные и приветливые.

— Улыбка очень помогает. Причем как мне, так и клиентам. Бывает, заказ забираешь не в квартире, а тебе выносят его к машине. Несут что-то тяжелое. Формально ты не должен помогать человеку: он мог заказать доставку от двери до двери, но не выбрал эту опцию. Однако выходишь из машины, спешишь на помощь — человеку приятно. Может чаевые оставить. Хотя эта культура пока еще редкость. Почему-то чаще дают на чай летом. Как-то упал заказ — огромное количество банных веников. Я был на грузовичке, но в кузов все не влезло. Клиенты попросили съездить два раза. Дали 8000 рублей чаевых, еще и бутылку игристого.

Топ заказов по опыту курьера выглядит так: продукты из магазинов, цветы и ключи. А один раз Артем перевозил 135 литров растительного масла. Причем купил его не поклонник фритюра, а цех с токарными станками — составом смазывают механизмы. Другие клиенты заказали тонну сахара в магазине — 1000 мешков.

— Как же подозрительно на меня бабушки во дворе смотрели! — шутит молодой человек.

КУРЬЕРСКИЙ КОРОБ ОТ «ЛУИ ВИТТОН»

Правила сервиса регламентируют поведение курьеров. Если вкратце, то нужно быть вежливо-нейтральным — на этом все. Артем говорит — свято следует заветам. Но вот девушки иной раз обращают внимание на симпатичного юношу.

— И на вечеринку звали, и телефончик просили, и на чай, и на кофе. Я со всеми вежливо прощаюсь. У меня девушка дома! Но один раз — дрогнул, — вспоминает Артем. — Волонтеры заказали подопечной бабушке — она малообеспеченная — продукты. У женщины умерли сын и муж, осталась одна. Она поблагодарила и вскользь упомянула: «Как жаль, что вот таких-то продуктов не могу себе позволить». И чайник заварочный у нее разбился. Я все бросил, помчался в магазин: продукты, чайник этот купил за свои деньги и все принес.

Когда становишься курьером, даже знакомый с детства город открываешь с новой стороны. Вот и наш герой, еще в школьные годы исколесивший на роликах весь центр, опрометчиво считал, что тут Казань и заканчивается.

— Когда начал ездить по заказам, столько всего увидел! Впечатлила фабрика Алафузова — заброшенная промзона, в которой установили арт-объекты. В центре города готов работать 24/7. Кто-то думает — «Да там же всегда пробки!» Я научился их объезжать и смотреть на Казань с новых ракурсов.

В свободное время Артем собирает компьютеры, играет в видеоигры и подумывает сшить себе авторский короб курьера.

— Стандартные тоже неплохие. Но видел я как-то у парня-курьера сумку «Луи Виттон». Хочу тоже из необычной ткани сшить. Сумка — это вообще важный атрибут, по которому люди узнают курьера: в подъезд пропускают, в лифте дорогу дают. Сотрудники ГИБДД сразу отпускают, как увидят на сиденье короб.