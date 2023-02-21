Как послание Владимира Путина слушали и обсуждали в Гостином дворе: Раскрыты детали

Это было лучшее Послание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Антонов, радиоведущий:

… - О том, что было после окончания Послания в кулуарах Гостиного двора, расскажет политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов.

- Я только оттуда уехал. Почему не расходились. И долго…

Все обменивались впечатлениями, много журналистов...

Я был практически на всех Посланиях Президента России. (И Ельцина, и Путина.)

Меня в этот раз поразило вот что…

Я увидел президентскую политическую кухню. Путин же всем рассказал, что он сначала составил список воинских подразделений, которые себя отлично проявили в ходе СВО. А потом все это сократил.

Я представил себе, как президент посмотрел текст Послания. А там - на 4 часа! Вот он и взял ножницы, раз - сократил весь этот раздел.

Хочу обратиться к Пескову, чтобы он нам эти неопубликованные страницы из Послания дал.

Я пообщался со многими… После завершения, по сути, мы к любому могли подойти гурьбой, исключая президента и каких-то охраняемых лиц, поговорить.

На сайте можно посмотреть мои интервью с Сергеем Степашиным, с Леонидом Слуцким, с Владимиром Машковым, с Анатолием Карповым, с Эллой Памфиловой.

- Были те, кто сказал: не готов пока, дайте осмыслить?

- Был один человек, его зовут Геннадий Андреевич.

- Мы видели, он фактически конспектировал всю речь.

- Он мне говорит: звони завтра в 6:15 утра, как обычно, я подготовлюсь. И мы с тобой обсудим.

Михаил Дегтярев мне рассказал про пророчества любимого не только им, но и мной Владимира Вольфовича Жириновского.

Практически, все мои синхроны используются на радио.

- Настроение в целом?

- Силуанова я еще записал. У него такое сосредоточенное лицо, он морщил лоб.

Я у него спросил: как только в Послании речь заходила об экономике, о финансах, так сразу на вас - камеру. Он так говорит: а я не видел. А зачем, типа, на меня? Рядом же сидел Орешкин.

- В целом грустных лиц не было, настрой боевой. Цели озвучены, задачи поставлены, за работу, товарищи!

- Да, там волонтеры кричали «ура!». Играл оркестр в начале и в конце. Не только гимн, но и марши.

Это было лучшее в моей биографии Послание. Оно было жестким, понятным.

И еще что меня подкупило. Я накануне утром пресс-службе президента сказал: ребята, вы нам дадите по традиции текст?

Еще с ельцинских времен я накануне брошюрку приносил из Кремля, которую наутро Борис Николаевич оглашал.

А сейчас мне в пресс-службе говорят: мы сами будем слушать, там будет много экспромтов. Сами будем расшифровывать. И вы, типа, расшифровывайте сами.

- К Николаю Расторгуеву не подходили?

- Нет.

Но мне Машков понравился. Я ему рассказал историю, что именно после вашей поездки в Луганск и встречи с главой ЛНР Пасечником началась эпопея создания песен о специальной военной операции.

Мне Пасечник рассказал, потом я полетел с Путиным в Ашхабад и ему рассказал про это, что … надо фильмы снимать, песни создавать. И Путин потом это озвучил.

Это Машков, Путин, Пасечник и Гамов (про Гамова - шутка) дали старт песенному марафону.

И он очень высоко оценил то, что сейчас создается…