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Общество27 февраля 2023 10:10

Скрытые бонусы работы курьера: как доставщики получают не только чаевые, но и внимание девушек

Для многих россиян доставка - любимая профессия с хорошим доходом и даже образ жизни
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Николай выполняет заказы на арендованном байке «Ямаха». Скутер он называет своим «кормильцем».

Николай выполняет заказы на арендованном байке «Ямаха». Скутер он называет своим «кормильцем».

Люди, без которых невозможно представить современный город: таксисты, водители общественного транспорта, полицейские, коммунальщики. А теперь еще и курьеры. Каждый день мы встречаем на улицах десятки людей с большими сумками за плечами. Пешком, на велосипедах, мотоциклах и авто они спешат по адресам: одним везут любимые блюда, другим – важные документы или забытые дома ключи.

Для многих курьерство – не просто временное подспорье кошельку, но и любимая профессия с хорошим доходом, и даже образ жизни.

Николаю Бахареву 28 лет. Впервые он попробовал себя в доставке два года назад. Крепкий парень с мощными бицепсами – и образованием компьютерного техника и инженера-программиста. По специальности работает – занимается монтажом и обслуживанием электроники – но «с перерывами». А потом снова надевает удобную одежду, заводит байк и отправляется выполнять заказы в Яндекс Доставке.

Я родом из Томской области – сибиряк. Переехал в Краснодарский край пару лет назад. Сначала жил в Анапе – трудился по специальности в одном из отелей. График позволял совмещать основную работу с подработкой курьером, – рассказывает Николай.

Машины у него нет, поэтому для доставки заказов Николай арендует мопед «Ямаха» – называет его своим кормильцем.

«ГЛАВНЫЙ ПЛЮС – ГРАФИК»

Молодой человек рассказывает: начинал с восьми часов на доставке в день. У курьеров график свободный – они сами выбирают, когда принимать заказы и когда закончить.

График для меня – едва ли не главный фактор, чтобы вновь и вновь возвращаться в доставку. Просто и основную специальность забывать не хочется, поэтому иногда устраиваюсь на обычную пятидневку. А курьерствуешь, как тебе удобно. Хочешь по классике: с девяти до шести. Хочешь два часа в день доставляй. Под Новый год я решил хорошо заработать. Выполнял заказы по 12 часов! Даже 31 декабря почти до курантов развозил.

Молодой человек переехал в Краснодар из Сибири. Признается, что моментально влюбился в город.

Молодой человек переехал в Краснодар из Сибири. Признается, что моментально влюбился в город.

Собеседник рассказывает, в Краснодарском крае спрос на доставку никогда не снижается. Разве что ночью заказов поменьше. А зима или лето на дворе – неважно. Даже в январе–феврале, когда, казалось бы, у бизнеса низкий сезон, люди все равно активно пользуются услугой доставки. Заказать доставку стало очень просто: нажал на кнопку в приложении Яндекс Go – и курьер уже спешит к вам на подмогу. За день мотокурьер Николай в среднем выполняет 15–20 заказов.

Делать больше меня подстегивают бонусы. Каждые пять-десять-пятнадцать заказов и так далее – начисляют премию. В итоге сумма за день выходит очень приятная. Я не говорю, что это легко – как и всякий труд, требует усердия. Но оно вознаграждается. Максимально я делал 25 заказов за смену. По 450 км за два дня проезжал! Курьерам идеально подходит девиз: «Сколько набегал – столько и заработал». Если есть настрой двигаться – будет приличный доход.

ВЫПОЛНИЛ ЗАКАЗОВ НА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ В ДЕНЬ – ЗНАЧИТ ТРУДИЛСЯ «НА ЛАЙТЕ»

«Экономика» Николая строится так. За аренду мопеда он отдает около 4 тысяч рублей в неделю. Транспортом можно пользоваться не только для доставки, но и для личных дел.

Если за день чистыми я получил 34 тысячи рублей – значит доставлял заказы «на лайте», не усердствуя. 56 тысяч в день – уже стандарт. Когда я выполнял по 25 заказов в Яндекс Доставке, доходило до 7 тысяч за смену.

А еще доставка может быть подработкой. Причем очень удобной. Знаю много ребят, которые где-то трудоустроены, а вечером выходят на линию. Причем для этого не нужна машина или байк: «гуляют» пешими. Прекрасная возможность подрабатывать, пока учишься в универе или когда не хватает доходов на основной работе. Большинство курьеров – это ребята 1825 лет. Но есть курьеры и 3545 лет, которые уже состоялись в жизни – купили дом, квартиру, воспитывают детей. Они также берут мопед и подрабатывают. Потому что есть удобная возможность получать доход, и ее не упускают, – рассказывает собеседник.

Николай считает, что курьерство прекрасно развивает коммуникативные навыки. Невероятно важный «скил» в эпоху, когда многие общаются в основном в переписке. А ведь владеющий словом и улыбкой человек способен добиваться большего.

Взять те же чаевые! Там соточка, тут соточка – вот и купил шаурму на обед. Приятно! Правда, культура чаевых для курьеров в Краснодаре пока плохо развита. Мне кажется, не привыкли и не до конца понимают нюансы нашей профессии. Я бы очень хотел рассказать, как кто-нибудь «отвалил» мне 10 тысяч рублей за быструю доставку.

Еще один бонус от «прокачанной» общительности и постоянных разъездов по городу – внимание девушек.

Я не раз знакомился с девушками, когда развозил заказы, если ситуация была подходящая, – признается Николай.

В СТАКАНЕ ВОДЫ НИКТО НЕ ОТКАЗЫВАЕТ

К человеку с коробом, по словам Николая, в Краснодаре относятся с почтением. Придерживают двери, пропускают в лифте, в частном секторе помогают проехать за ворота. ДПС ребят с большой сумкой по пустякам не цепляет. А прохожие понимают, что курьер великолепно знает город, и часто спрашивают дорогу.

Хоть в Краснодаре серьезные заморозки редкость, гололед все же случается. Так что гонять на мотороллере получается не всегда.

Хоть в Краснодаре серьезные заморозки редкость, гололед все же случается. Так что гонять на мотороллере получается не всегда.

Я посмотрел все уголки Краснодара. Иной раз в общении с местными понимаю, что я знаю город даже лучше них. Некоторые жители говорят: «Краснодар – скучный!» Конечно, если ходить от дома до работы по одному маршруту! Я влюбился в Краснодар по уши. У меня никогда такого не было. Это живой город: трафик, люди, атмосфера. Обожаю Юбилейный район и окрестности стадиона ФК «Краснодар». Красиво, хорошие дороги.

Когда весь день в пути, поневоле становишься свидетелем ситуаций, когда кто-то ждет помощи. На днях Николай заприметил в районе пешеходной «зебры» раненого кота.

А у меня заказ в сумке. Дилемма! Попытаться помочь животному – я же на мопеде, без пробок домчу в клинику. Но и клиентов подводить нельзя. Мимо шла неравнодушная женщина. Сказала, что сама отвезет кота в ветеринарку. Вообще, хоть и кажется, что курьерство – это просто «забрал, отвез, отдал», но на самом деле – это профессия, куда больше связанная с эмоциями. Я вижу, как люди доверяют доставке важные для них вещи. Трогательно и искренне просят: «Пожалуйста, осторожнее вот эту коробочку». Иной раз продукты привозишь бабушке, которой трудно ходить. И по глазам читаешь, как она тронута.

Каждый день Николай встречает как минимум 40 новых людей: тех, кто отправляет и ждет доставку. Говорит, даже короткий обмен энергией очень важен.

Моя личная статистика: 80% людей очень доброжелательные, а остальные – просто нейтральные. Хмурых людей в Краснодаре очень мало. Бывает, некогда в магазин за водой заскочить. Изредка, когда невмоготу, прошу стакан воды налить. Все отзываются. Не уверен, что буду курьером еще 1020 лет. Но в ближайший год намерен плотно выходить на линию. Профессия позволяет получать доход, а это важно. Да, есть нюансы: иногда такое количество общения утомляет. Иногда магазины и клиенты долго выносят заказ, а тебе нужно ехать, время поджимает. Но такие особенности есть в каждой профессии. Плюсов больше.

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