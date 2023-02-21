Глава Ленинградской области Александр Дрозденко: «Обращение Владимира Путина - о возможностях, которые предоставили нам сегодняшние вызовы»

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию должно стать руководством к активным действиям для всех российских регионов, уверен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Комментируя обращение президента России к парламентариям, губернатор 47-го региона подчеркнул: вызовы сегодняшнего времени предоставляют нашей стране новые возможности для развития.

«Обращение Владимира Путина - о возможностях, которые предоставили нам сегодняшние вызовы - во всем быть со своей Родиной. Они начинаются с качеств, присущих жителям нашей страны и, в полной мере, - ленинградцам: щедрости, широте души, милосердию, умению держать слово, - отметил Александр Дрозденко. – «Каждая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку», - этим поручением президента мы будем руководствоваться во всем. Исключительно важно внимание президента к укреплению экономики, подтверждение, что «не будет пушек вместо масла». Сейчас есть реальная возможность вернуть бизнесу, который работает в стране, «российскую прописку».

По словам губернатора, в своем послании Владимир Путин поднял важные вопросы, многие из которых уже успешно решаются в Ленинградской области. Регион делится с другими субъектами РФ своим опытом по совершенствованию высшего и профессионального образования, развитию туризма, поддержке участников спецоперации. «Это развитие программы «Профессионалитет» по объединению ресурсов профессионального образования и промышленных предприятий для подготовки высококлассных и востребованных молодых специалистов; это программа реновации школ, которая сегодня стала федеральной; программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне», - перечислил Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал, что за год, минувший с начала спецоперации России на Украине, Ленинградская область направила в помощь Донбассу и СВО почти полмиллиарда рублей. Поддержку оказали региональные и муниципальные власти, предприятия, организации, бизнес и простые жители.

Александр Дрозденко поблагодарил главу государства за социальные и экономические программы, которые помогают успешно решать задачи развития региона.

«Благодарен президенту за инициативу расширения программы газификации на социальные объекты, предложение введения прямой федеральной поддержки лучших управленческих команд на территории; проработанную программу развития новых источников финансирования инвестиций в экономику, возможность для регионов уже сейчас использовать резервные средства 2024 года для достижения целей национальных проектов, поддержку инициативы Ленобласти по включению акваторий региона в федеральную программу «Чистая вода» и программу арендного жилья, которую планируем расширить на дефицитные, в том числе, бюджетные специальности», - рассказал Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул: современные вызовы требуют от региональных властей новых подходов в работе, более оперативных решений и реакции на происходящие события.

«Действительно, пришло время избавиться от формализма в работе. Каждый регион работает в единой команде страны. И, как сказал президент, мы не отступим», - отметил глава Ленинградской области.

Напомним, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию впервые с 2021 года. Выступление российского лидера 21 февраля 2023 года проходило в Гостином дворе в Москве. Нынешнее послание президента стало одним из самых продолжительных – оно длилось 1 час 45 минут. Кроме парламентариев и глав регионов в этом году на церемонию были приглашены участники спецоперации России на Украине.

В своем обращении Владимир Путин подчеркнул важность консолидации российского общества в это судьбоносное для страны время. Президент поручил обратить особое внимание помощи семьям участников СВО. Российский лидер также сформулировал задачи на долгосрочную перспективу в сфере экономики, социальной поддержки, образования и науки.