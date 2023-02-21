Валентина Варнавская: модный показ и бизнес-форум совместимы

А ответ – в методологии Валентины Варнавской, которую кратко можно назвать «форум индустрии моды». Валентина – признанный эксперт fashion-сферы, исполнительный директор маркетингового агентства Apro Producction, которое организовывает такие масштабные проекты, как Sochi Fashion Week и Fashion Future. Валентина принимала активное участие в организации «Московского форума индустрии моды» в рамках Московской недели предпринимательства, а также других модных мероприятий. Конечно, на многих из этих мероприятий была использована «волшебная формула» Валентины Варнавской.

В чем инновационность и даже отчасти революционность предлагаемой Валентиной методологи? В первую очередь – в оригинальной и нестандартной коллаборации. Как правило, модные мероприятия проходят по одному и тому же сценарию и содержат в себе одну идею. К примеру, это выставка, шоу, показ, fashion-ивент. Да, такой формат привлекает людей, но, зачастую, довольно ограниченную аудиторию представителей мира моды и творчества. И для того, чтобы эту аудиторию расширить, Валентина Варнавская считает необходимым совместить в одном два формата: развлекательный и бизнес-программу в формате open-table. То есть, скажем, к модному показу присоединить бизнес-блок, состоящий из образовательных лекций, мастер-классов для фотографов или стилистов, встреч с юристами и ИТ-специалистами, консультирующими по вопросам, важным для модной индустрии.

Валентина Варнавская уточняет: «Мероприятие выстраивается таким образом, что каждая секция идет параллельно друг другу, и участники могут свободно перемещаться из одной секции в другую, задавать вопросы и сами планировать свое участие в той или иной активности. Все происходит в формате «one time». На площадке в это время идет «творческая» часть, и участник может в любое время изменить образовательный контент на творческий и обратно.

Разрабатывая методологию, я специально ориентировалась на формат, способный объединить людей как с творческим, так и с аналитическим мышлением. Я долго работаю в сфере моды и понимаю, что их интересы часто существенно различаются. Одним интересны шоу, заряд, креатив, другим – лекции, мастер-классы, семинары. Моя разработка дала возможность максимально получить желаемое и тем, и другим».

По каким критериям можно оценить успешность методологии Валентины Варнавской? То, что методология отлично работает, стало понятно уже на первой апробации. Это было мероприятие Министерства инвестиций и инноваций Московской области и Администрации городского округа Орехово-Зуевский Форум индустрии моды «OZ Fashion weekend. Город для бизнеса». В рамках форума участники получили все преимущества, заявленные автором методологии. Всего за 3 часа они приняли участие в разнообразных мастер-классах и в public-talks с ведущими профессионалами отрасли и представителями государства. Познакомились с экспонатами специальной выставки и посмотрели показы местных дизайнеров, задали вопросы экспертам-юристам и обменялись деловыми контактами.

«Это была и гордость, и успех, - делится Валентина Варнавская. – Мероприятие в таком формате понравилось и посетителям, и организаторам, и спонсорам. Я получила только положительный фидбэк, что не могло не воодушевлять. Плюс – мою методологию рекомендовали для использования на других мероприятиях индустрии моды. А благодарственное письмо за развитие бизнеса Московской области я получила из рук Министра инвестиций и инноваций Московской области. И само мероприятие, и реакция на него подарили мне много позитивных эмоций и уверенность в том, что надо двигаться дальше».

Что дает организаторам такой нестандартный подход и, собственно, формат «форума индустрии моды»? Сразу несколько преимуществ. Во-первых, увеличение охватов. Кого-то больше заинтересует бизнес-часть, кого-то – модная. Но все в итоге придут на одно и то же мероприятие. Во-вторых, увеличение лояльности посетителей. Свободное перемещение по разным локациям, возможность получить и эстетическое удовольствие, и полезный контент, отсутствие регистрации и жесткого тайминга – все это позволить клиентам чувствовать себя расслабленно, но при этом проводить время с пользой. И, в-третьих, форум индустрии моды – это очень перспективная площадка для развития. Здесь можно за сравнительно сжатый срок получить массу новых знаний и умений, познакомиться с людьми как из творческой, так и из образовательной и предпринимательской сфер, определиться с юридическими или финансовыми нюансами fashion-бизнеса. «Именно в таком формате творчество и аналитика, креатив и бизнес сливаются воедино», - дополняет Валентина Варнавская.

Успех первого форума вдохновил Валентину на дальнейшие свершения. Методология стала внедряться все шире. И сегодня именно по ней проводится масса мероприятий, на которых одна площадка совмещает в себе и шоу, и деловую программу. К примеру, такой сценарий заложен в основу нескольких российских недель моды: Saint Petersburg Fashion Week, Sochi Fashion Week, Московская неделя моды, Collection Premiere Moscow.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. И Валентина Варнавская подтверждает этот постулат. Она не только автор уникальной методологии и директор значимых fashion-мероприятий. Валентина – постоянный член жюри на разнообразных модных конкурсах, ученица школы моделей Вячеслава Зайцева, создатель собственного бренда одежды стрит-стайл. Валентина также стала членом НАИМ – Национальной академии индустрии моды, что демонстрирует признание ее заслуг в этой сфере. Организация объединяет самых выдающихся «модных» специалистов, и звезда Валентины Варнавской занимает свое место в этом ярком созвездии.