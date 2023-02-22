Главное управление разведки Минобороны самостийной опубликовало в Telegram-канале снимок американского военно-транспортного вертолета Black Hawk

Совсем побило «Градом» потомков Мазепы

Группировка войск «Центр» на Красно-лиманском направлении уменьшила численность ВСУ за сутки на две роты. Нивелированы три бронемашины, РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и две американские гаубицы М101. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уничтожила до 70 украинских бойцов, танк, две бронемашины, РСЗО «Град», гаубицу Д-20, и американскую артсистему М777. «Южная» группировка войск на Донецком направлении уничтожила до двух рот ВСУ, пять бронемашин, РСЗО «Град», САУ «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. А в районе Краматорска ушли в металлолом две американские РСЗО HIMARS. Группировка войск «Восток» отправила в «двухсотые» 70 украинских военнослужащих, А также два танка, две бронемашины, РСЗО «Град» и гаубицу Д-20. А в районе Херсона уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Не надо ничего складировать на землях, которые вашими не были и не будут.

Американского посла пожурили за поставки орудия Киеву

Линн Трейси, посла США в России, вызвали в МИД РФ. Сделан демарш из-за повышения вовлеченности Соединенных Штатов в боевые действия на стороне киевского режима. Американскому дипломату передали ноту протеста. Москва так высказала свою позицию: «Накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта». Можно делать книксен и шаркать ножкой.

Американские солдаты оценили послание Путина

Ноктис Дрейвен, военнослужащий армии США, поделился в соцсетях своими впечатлениями от послания российского президента Владимира Путина федеральному собранию. Дрейвен написал: «Я только что закончил изучение речи Путина. Однажды я сказал, что хотел бы пожать руку президенту России. Я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я хочу обнять президента Путина как брата». Дрейвен отметил, что, если была бы возможность выбрать другую страну, где он мог бы родиться, кроме США, он бы выбрал Россию. Хороший выбор.

В незалежной показали «черного ястреба»

Главное управление разведки Минобороны самостийной опубликовало в Telegram-канале снимок американского военно-транспортного вертолета Black Hawk («Черный ястреб»), который стоит в ангаре рядом с ударным вертолетом Ми-24 . Где то на просторах незалежной. И вот с каким комментарием: «Авиация военной разведки Украины продолжает работу на переднем крае обороны нашей страны». Этот американский вертолет используется для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых. На днях из-за крушения Black Hawk в американском штате Алабама погибли шесть человек. Официальные поставки Киеву этих машин не осуществлялись. Ну да кого это волнует. Они же на переднем крае обороны...

В Киеве запрещают то, что еще не успели запретить

В самостийной суд запретил деятельность «Партии регионов». И постановил национализировать ее активы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Объяснение простое: "По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности «Партии регионов» и передаче в госсобственность имущества это партии". Очередная большая победа в «борьбе со злом» - других то побед нет.

Украинским школьникам светит удаленка

Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины, сообщил, что его ведомство выпустило рекомендации по переводу школьников на удаленный формат обучения с 22 по 24 февраля. Министр обратился к начальникам областных и Киевской военных администраций и к руководителям школ и других образовательных учреждений. Им предложено с 22 по 24 февраля 2023 года перенести процесс обучения в формат онлайн. Ранее школы в Ровно и Ивано-Франковске на северо-западе Украины перевели на дистанционное обучение из-за частых воздушных тревог в эти дни. То есть, в свои ПВО, которые усердно стараются сбивать ракеты над жилыми комплексами, школами и детсадами, обрушивая на них обломки, на Украине не верит уже никто?

Население Херсона принудительно эвакуируют?

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военнослужащие проводят принудительную эвакуацию того немногочисленного населения Херсона, которое еще осталось в этом русском городе, основанном Потемкиным в конце 18 века. Сальдо сообщил: «В Херсоне проводят принудительную эвакуацию украинские военные. Проводят ее, в первую очередь, против врачей. Пытаются выгнать на Западную Украину. Также пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать». Ну, вообще, выбор надо было делать минувшей осенью — вы за тьму или вы за свет.

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