Что происходит с Анастасией Заворотнюк после выписки домой из онкологической клиники

Анастасии Заворотнюк российские врачи с самого начала предложили несколько экспериментальных методов лечения рака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники "прекрасной няни" восприняли новость о ее выписке из больницы, где актриса провела последние пять месяцев, с воодушевлением и надеждой. Мол, если врачи отпустили Анастасию Заворотнюк домой, значит, все запланированные процедуры выполнены, и необходимости находиться в больничных стенах нет.

Да и эксперты в случае Заворотнюк признают: один тот факт, что пациентка уже четыре года борется с глиобластомой - самым агрессивным видом опухоли головного мозга - внушает оптимизм. Ведь продолжительность жизни большинства больных с таким диагнозом не превышает двух лет.

При этом онкологи отмечают: с 2019 года, когда у актрисы обнаружили недуг, регламент лечения не поменялся: сначала пациенту проводят операцию по удалению опухоли (в том случае, если это возможно), затем - лучевую терапию и далее несколько циклов химиотерапии.

- Мировой стандарт сегодня все тот же: такая последовательность дает наилучший результат, - подтвердил KP.RU врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. - Конечно, параллельно развиваются экспериментальные подходы, например, различная иммунотерапия. По моему опыту, если человек прожил четыре года, врачи применяют не только стандартные методы терапии. С глиобластомой ведь какая история: для этой болезни нет официальной терапии второй линии. Это значит, что если пациенту провели операцию, лучевую и химиотерапию, но у него возник рецидив, стандартной схемы лечения уже не существует. Дальше уже начинается искусство.

И действительно, Анастасии Заворотнюк российские врачи с самого начала предложили несколько экспериментальных методов лечения рака. Так, семья актрисы предоставила в Институт молекулярной биологии РАН клетки её опухоли, и ученые разработали для "прекрасной няни" индивидуальную чудо-вакцину на основе безвредных вирусов, которые должны были уничтожить рак. Однако, муж артистки Петр Чернышев в итоге выбрал другой метод от питерских ученых: Заворотнюк проходила экспериментальную иммунную терапию в институте онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Похоже, что это дало эффект.

Между тем, как сейчас выглядит и чувствует себя актриса, можно только догадываться.

- Если опухоль занимала полмозга, то, конечно, человек изначально инвалид. А если глиобластома была небольшая и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. И его болезнь заметна не более, чем у пациента, например, с артритом, - объяснил Игорь Долгополов. - В целом, качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать.

Теперь для Анастасии Заворотнюк важна реабилитация: зачастую она творит настоящие чудеса.

- При реабилитации восстанавливают двигательную активность, речь, умение читать, писать, социальную и психологическую адаптацию. Даже виртуальную реальность используют: например, в специальных очках человек глазами "стреляет" в какие-то предметы, чтобы выработать координацию движений. Это целые комплексные программы - совершенно другой мир, который может вернуть пациента к жизни, - отметил врач-онколог.