Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Алибеков спас более 600 воинов

Старший прапорщик Ильнур Алимбеков и Майор Салават Байраков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить».

СОРВАЛ АТАКУ БОЕВИКОВ

Майор Салават Байраков

«Майор Салават Байраков, находясь со своим подразделением на переднем крае рубежа обороны, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений. Противник, стремясь выбить российских военнослужащих с занимаемых рубежей, предпринял контратаку и нанес удар по нашим позициям с применением артиллерии и минометов. Находясь под огнем националистов, не теряя самообладания, Байраков оперативно выявлял огневые точки противника, корректировал огонь российской артиллерии и передавал координаты целей, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы своего самоходно-артиллерийского дивизиона. Благодаря умелому руководству Байракова в результате контрбатарейной борьбы артиллерийским огнем российского подразделения была уничтожена самоходная артиллерийская установка противника иностранного производства, гаубица «Мста-Б», а также большое количество живой силы противника. Благодаря решительным, грамотным, и смелым действиям офицера российские войска нанесли значительный урон артиллерийским подразделениям противника, сорвали атаку боевиков и удержали занимаемый рубеж обороны».

СПАС ЖИЗНИ БОЛЕЕ 600 ВОИНАМ

Старший прапорщик Ильнур Алимбеков

«В ходе специальной военной операции фельдшер медицинского пункта старший прапорщик Ильнур Алимбеков выполнял задачи по медицинскому обеспечению батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил. Ильнур неоднократно эвакуировал и оказывал на борту специально оборудованного реанимационным медицинским модулем вертолета Ми-8 медицинскую помощь, направленную на поддержание жизненных функций организма тяжелораненых военнослужащих в сложных условиях под шквальным огнем на предельно малых высотах. Также Алимбеков оказывал медицинскую помощь тяжело раненым военнослужащим после неотложных операций в полевых госпиталях. Опыт и профессионализм старшего прапорщика Алимбекова позволили эвакуировать из районов активных боевых действий в стационарные госпитали более 600 военнослужащих».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Для участников СВО и их семей РЖД с Минобороны России запустили в рамках проекта «Своих не бросаем» специальный туристический поезд по Русскому Северу. В шестидневные путешествия по железной дороге отправятся военнослужащие, получившие ранения, члены их семей и члены семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции – всего 750 человек.

Предполагается три туристических рейса, которые отправляться из Москвы и проследуют через Горный парк Рускеала, Сортавала, Псков, Санкт-Петербург и Вологду.

Гости поезда посетят популярные туристические центры и познакомятся с их историей, культурой и бытом проживающих в них людей, великолепными памятниками архитектуры и искусства. В Республике Карелия туристы изучат Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и «малую архитектурную энциклопедию» в Сортавала, в Псковской области в ее столице отправятся в Псковский кремль, а затем в Изборскую крепость, в Санкт-Петербурге увидят Петропавловскую крепость, погрузятся в историю российских железных дорог и Витебского вокзала и прогуляются по Государственному музею-заповеднику «Царское Село» в Пушкине, а в Вологде узнают, почему ее называют «резной, масляной, кружевной» и насладятся представлением в одном из городских театров.

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