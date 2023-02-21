Что не так с речью Байдена в Варшаве и в чем ее истинная кровавая цель

Президент США выступил в Варшаве. От толпы его отделяло защитное стекло Фото: REUTERS

Это в одну реку нельзя войти дважды. А вот в одном и том же месте ровно через год сказать пафосную речь с одними и теми же героическими тезисами - вполне. Президент Байден во вторник с трибуны у Королевского замка в Варшаве жег сердца людей «свободного мира», шаря глазами по суфлерам, с силой всей ораторской страсти, присущей 80-летнему политику.

Но основные тезисы - все знакомые по прошлогодней речи: Путин - «кровавый злодей», конфликт - его выбор, «Украина никогда не будет побеждена Россией», «Наша священная клятва - защищать каждую пядь земли стран НАТО»… Но это - уже отработанные одиннадцать месяцев назад тезисы. Из новых: «Путин хочет, чтобы Африка голодала» (это отсыл к «зерновой сделке»), «народы Беларуси и Молдовы хотят жить свободными» (это серьезное предупреждение, где США будут «воевать за свободу», тем более что Байден попросил поаплодировать молдавскому премьеру Майе Санду). Из претензии на остроумность: «Он (Путин) думал о финализации НАТО, а вместо этого получил вступающую в НАТО Финляндию»…

Вот чего не прозвучало в речи американского президента, так это анонсированное его помощниками «обращение к русскому народу». Да и то, зачем? В прошлом году он уже обратился к нему: «Вы, русский народ, нам не враг. Я отказываюсь верить, что вы приветствуете убийство невинных детей, их бабушек и дедушек». А вот про «больницы, школы, родильные дома, подвергающиеся обстрелу российскими ракетами и бомбами» не забыл повторить.

А вот что не то чтобы забыл из прошлогоднего, а благоразумно «опустил»: «один доллар сейчас стоит 200 рублей», «в результате беспрецедентных санкций рубль мгновенно превратился в труху», «в ближайшие годы ВВП России сократится вдвое, а российская экономика не будет входить даже в двадцатку крупнейших в мире»…

Законы жанра зажигательного политического спича порой делают из оратора чистой воды салтыковского «органчика», только вместо «Не потерплю!» Байден пафосно без устали повторял «Свобода!» И еще один рефрен в его нынешней речи: «Единство!» Имеется в виду сплоченность 50 стран, которые твердо стоят на стороне Украины, судьба западного блока, «единство и силу которого Путин хочет подорвать». «НАТО будет единым и сильным!», - дал установку Байден.

И вот к этому акценту хочется присмотреться повнимательней. «На данный момент видно, что Европа разобщена, ведет политические торги по военной технике, по всем остальным вещам, указывает на определенные ошибки, - заявил накануне приезда Байдена в Варшаву бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. - Байден едет, чтобы укротить волну этой непонятной политической какофонии». Интересно, а может, поляк сгущал?

Но вот The New York Times за несколько часов до выступления президента США сообщила, со ссылкой на советника Байдена по национальной безопасности Салливана, о чем будет говорить Байден в Варшаве: «О нашем единстве и решимости, о нашей приверженности основополагающим принципам и о нашей готовности действовать». Вроде, хорошо. Но вот продолжение: «Конфликт продолжается, и чтобы положить ему конец, нажим на Украину усиливается, в том числе со стороны ряда союзников — пусть даже ценой отказа от части занятых Россией территорий».

Вот оно что… И вся разгадка, почему Байден не обратился, как ожидалось к российскому народу и ее президенту, ясна. Ведь если обращаться, то с предложением о возможном мире, потому что о жажде Западом «стратегического поражения России» все уже сказали пару дней назад в Мюнхене, повторятся и не стоило. Но Байден приехал сначала «неожиданно» в Киев, а потом в Варшаву за другим - за продолжением конфликта любой ценой. И речь его поэтому у Королевского замка была такой - пафосный клекот с рефреном «свобода и демократия».

В американской парламентской практике есть такая штука: должность «кнута» (whip) в обеих парламентских фракциях. Функция этого демократически выбранного депутата - заставлять однопартийцев голосовать согласно воле партийного руководства. Ведь свобода - это осознанная необходимость, если кто забыл. Вот «кнут» и приводит кого надо в чувства, чтоб свобода голосования торжествовала. Главная цель нынешнего визита Байдена в Польшу, как сдается, именно с этим и связана.

И для затравки на ближайшие дни. Байден начал свое выступление в Варшаве пафосно: «Здравствуй, Польша! Великий союзник!» На днях в Москву приедет председатель КНР товарищ Си. Вряд ли Путин будет приветствовать гостя столь цветасто - не в его это стиле. Но всем и без того будет очевидно величие союзника, который приезжает в Россию, без льстивых слов. Кстати, лидер Китая, в отличие от президента США в Польше, приедет в Россию именно искать мира, а не продолжения войны.