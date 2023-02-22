Донбасс, Херсон, Запорожье - это земля русской цивилизации

Еще в мае 2014 года жители Донбасса провели референдум, на котором заявили о своем нежелании быть в составе современной Украины. Фото: Максим БЛИНОВ/ РИА Новости

Владимир Путин не раз говорил о давней связи России и четырех новых, а вернее, исторических ее регионов. Свой взгляд он изложил в обращении по поводу признания независимости ДНР и ЛНР в феврале 2022 года. Некоторые вещи президент еще детальнее описал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Мы взяли главные цитаты, подтверждающие давнюю принадлежность России ее юго-западных регионов.

«Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после».

«В 1667 году в состав Русского государства вошли город Киев и левобережье Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье».

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской Россией. Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения от нее ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал».

«В начале 1918 года была провозглашена Донецко-Криворожская советская республика, которая обратилась в Москву с вопросом о вхождении в Советскую Россию. Последовал отказ. Территории Донецко-Криворожской республики в основном и составили области юго-востока Украины».

«Украину и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Ленина». Он ее автор и архитектор».

Карта областей.

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ

21 февраля 2022-го Путин объяснил, почему Россия решила признать независимость народных республик и как они сами стремились в Русский мир.

«Мы видим, что правящая в Киеве верхушка публично заявляет о нежелании выполнять минский Комплекс мер по урегулированию конфликта. Напротив, пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг».

«Ни дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращается».

Керамическое панно «Масленица» подчеркивает исконно русские корни и уклад жизни жителей Донбасса. Фото: Александр ПОЛЯКОВ/РИА Новости

«А так называемый цивилизованный мир предпочитает этого не замечать, как будто и нет всего этого ужаса, геноцида, которому подвергаются почти 4 миллиона человек, и только потому, что эти люди не согласились с переворотом на Украине в 2014 году, выступили против агрессивного национализма. И борются за свои элементарные права - жить на своей земле, говорить на своем языке, за сохранение своих традиций».

«Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно это терпеть? Все тщетно. Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

В ТЕМУ

Владимир Рогов, член Главного совета администрации Запорожской области:

Владимир Рогов.

Запорожский казак - это наш «лыцарь»

- Запорожье - это добрые южнорусские люди. Это первый город-крепость Новороссии, возведенный для защиты от Османской империи и Крымского ханства. Он назывался Александровском. В Запорожье его переименовали всего 100 лет назад большевики. Тут братская могила 1735 года, где останки запорожских казаков и русских солдат, вместе защищавших эту землю. Это добрый южный край с работящими людьми, солнцем, отличными черноземами и колоссальными урожаями.

Я сам - запорожец не в первом поколении, мой пяти- или семиюродный прадед писал, что он запорожский казак - «рус лыцарь»… Мы всегда были русскими.

Мелитополь прекрасно помнит свои корни. Это город - родина полусотни генералов. Одно имя Павла Судоплатова чего стоит, оно вызывает шок и трепет у нацистов, которых он истреблял. И путешественник Федор Конюхов - тоже из Мелитополя.

Люди тут жаждут скорейшего освобождения всего родного Запорожского края, а это, кроме Мелитополя, Бердянска и Энергодара, еще и сам город Запорожье, и остров Хортица - символ запорожского казачества.

Константин Двинский, публицист, обозреватель Царьграда:

Константин Двинский.

Не отличишь от Воронежа или Кубани

- Чьи Донбасс, Херсон, Запорожье? Это земля русской цивилизации. При Екатерине Великой встал вопрос заселения этих земель, поскольку они были разорены бесконечными войнами, длившимися с XV века. Никаких демографических и экономических ресурсов на тот момент там уже не было. И пошло массовое переселение подданных со всей империи - в основном из центральных губерний России. Несколько миллионов переселилось! Поэтому с этнической, культурной точки зрения Херсонская область, Запорожье абсолютно ничем не отличаются от Воронежа или Кубани.