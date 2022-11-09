Скандальные пиар-кампании звезд шоу-бизнеса: Волочкова выдумывает любовников-миллиардеров, а Лобода скрывает отца детей

Поклонники-олигархи якобы задаривают Анастасию конями, букетами и бриллиантами. Фото: СОЦСЕТИ

«Осыпал бриллиантами и подарил вороного коня!» - поклонники Анастасии Волочковой, читая подобные новости об артистке, думают, что балерина живет словно в сказке. Но всегда найдется кто-то, кто добавит ложку дегтя в эту идиллию. Например, заклятая подруга артистки Ксения Собчак, которая быстро раскопает, что жених Волочковой миллиардер Дон Мигель - всего лишь актер массовки. А новость про поклонника-миллиардера - попросту пиар.

Балерина, конечно же, все это яростно опровергнет, назовет Собчак завистницей и вруньей.

- И самое главное - Волочкова пройдется по всем ток-шоу, где предъявит публике и репортерам «миллиардера». В среднем за выход на таком телешоу Волочкова зарабатывает 300 тысяч рублей, - объясняет «КП» продюсер Алина Красная. - То же самое сделала в свое время Катя Лель, рассказав журналистам, как инопланетяне явились к ней и «забрали» зубы. Такая нелепица напомнила меломанам о подзабытой певице, артистка сейчас зарабатывает на корпоративах от 500 тысяч рублей за выступление.

Не раз была замечена в пиар-историях и Дана Борисова. Так, блондинка публиковала романтичные селфи с бизнесменом и хоккеистом Александром Морозовым, утверждала в СМИ, что мужчина подарил ей автомобиль. Правда, потом Дана внезапно исповедалась перед репортерами, мол, никаких машин ей никто не дарил и амурной истории не было. Дескать, просто это был пиар бизнесмена, и все.

Дана Борисова с бизнесменом и хоккеистом Александром Морозовым Фото: Мария РЕМИЗОВА

Успенская хотела родить в 60 лет

А вот Анна Семенович никогда не признавалась, что ее романы были пиаром. Однако журналисты уже начали сомневаться, что истории с миллиардерами то из Швейцарии, то из Греции, которых никто в глаза не видел, скорее всего, выдуманы.

Ведь на пиар-скандалах артисты становятся более востребованными и интересными для публики. Даже королева шансона Любовь Успенская как-то пару лет назад закинула в прессу, мол, готова отправиться на поиски суррогатной матери.

Хотя Любови Залмановне уже было хорошо за 60.

- Я, может, еще стану мамой. Пугачевой можно, Виторганам тоже, а я что, рыжая? - заявила 68-летняя певица.

В 68 лет певица Любовь Успенская в отличной форме. Фото: соцсети

Не гнушается странным пиаром и Моргенштерн (признан иностранным агентом). Промоутеры уверены, что алкогольные возлияния певца на сцене не что иное, как банальный пиар-ход. Дескать, музыкант наливает в алкогольную тару сок, чтобы поддерживать имидж скандалиста.

- Я думаю, Моргенштерн так хайпует, - уверен промоутер Сергей Лавров. - У него всегда в бытовом райдере присутствует большое количество охраны и цистерны «горючего».

Отношения с «Рамштайном»

Все решили, что младшую дочь Лободы зовут Тильда в честь папы - солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Фото: СОЦСЕТИ

А вот Светлана Лобода пиарилась на любовных романах и детях. Певица намекала журналистам на свои амурные отношения с лидером группы «Рамштайн» Тиллем Линдеманном. Более того, даже младшую дочь якобы назвала в честь рокера Тильдой. Правда, недавно проговорилась, что малышку на самом деле зовут Матильдой.

Немецкая пресса не раз потешалась над выдумками украинской звезды, поскольку несколько лет назад Линденманн, известный как любитель секс-вечеринок, перенес вазэктомию - мужскую стерилизацию, которая предотвращает возможность зачатия детей.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн несколько лет подогревали слухи о романе Фото: Евгения ГУСЕВА

А вот создатель группы «На-На» Бари Алибасов решил пропиариться на святом - на собственном здоровье. Сначала продюсер якобы случайно хлебнул жидкость для чистки труб «Крот», затем загремел в больницу. Тут же появились слухи, что Бари Каримович чуть ли не на смертном одре. Обсуждалось даже завещание. Мол, предчувствуя скорый уход, рулевой «На-На» решил огласить последнюю волю, чтобы потом никто не подрался из-за его наследства. Затем был громкий эфир у Андрея Малахова, куда Алибасов, посмеявшись над всеми, приехал на инвалидной коляске, с которой специально свалился. Потом Каримыч все же пересел в нормальное студийное кресло и долго рассуждал на разные темы: от медицины до российской эстрады. Тогда-то зрители и заподозрили, что история с «Кротом» была спектаклем.

Хлебнувший «Крота» Алибасов на шоу Малахова разыграл целый спектакль. Продюсер «На-На» якобы был настолько плох, что даже не смог удержаться в инвалидной коляске. Фото: YouTube

Сейчас Алибасов ведет себя, словно и не было трагедии с отравлением. Так, на ужине одной из музыкальных премий продюсер хлестал водочку, закусывая соленьями. Ну просто сценка из пьесы «Мнимый больной». Ведь при ожоге пищевода вряд ли можно позволить себе подобное.

Судя по всему, продюсер немало заработал на ток-шоу. Герой его уровня получает у Малахова и Борисова гонорар как минимум в 150 тысяч рублей за программу.

Юлиан и Анастасия сыграли свадьбу перед телекамерами. Фото: СОЦСЕТИ

На откровенной «шляпе» про страстный роман прилично заработали звезды 80-х - певица Анастасия и Юлиан. За каждое телешоу артисты, по слухам, получали от 200 тысяч рублей.

- Звезды шоу-бизнеса готовы на любой пиар, чтобы быть интересными публике. Правда, люди уже научились распознавать, где правда, а где откровенная выдумка для ток-шоу, - поясняет продюсер Алина Красная.- Так, в роман экс-звезды «Дома-2» Гогена Солнцева и его пожилой подруги Кати мало кто верил. Но эта парочка все равно неплохо обогатилась на миллионных просмотрах в Ютубе.Заработали оба не по одному миллиону рублей.

А КТО ЕЩЕ?

У Пугачевой украли диск, а Моисеев «чудом выжил» после аварии

Впрочем, в начале нулевых на подобные уловки шла даже Алла Пугачева.

Накануне выхода совместного альбома АБ и певицы Любаши была запущена утка, мол, злоумышленники умыкнули со студии все записи песен. Правда, каким-то чудом копии альбома все же остались, диск увидел свет.

- Покойный Боря Моисеев тоже был еще тем фантазером, - вспоминает в беседе с «КП» промоутер Сергей Лавров. - Помню, Боря сделает очередную пластику, сразу же закидывает в прессу молнию - фотки с перебинтованным лицом, мол, смотрите, я попал в аварию, чудом выжил.