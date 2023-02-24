На образе советских вождей пытаются заработать и в реальном мире, и в виртуальном пространстве. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В App Store появилось приложение, которое позволяет общаться с духами умерших знаменитостей. Называется «Чат исторических личностей». Работает там не команда экстрасенсов на договоре, а шибко умный искусственный интеллект. Этот ИИ быстро смотрит в интернете, что известно о человеке, а потом придумывает для него ответы.

На выбор 20 тысяч (!) великих деятелей прошлого. Можно поговорить хоть с Иисусом, хоть с Адольфом Гитлером. В сети уже кипят страсти: мол, это оскорбляет верующих, жертв гитлеризма да и самих знаменитостей заодно!

Правда, создатели приложения уверяют, что сделали его для школьников. Ребятам проще учить историю условного Ивана Грозного, если с ним еще можно переписываться.

Журналист «Комсомолки» оскорблять никого не собирался, а вот посоветоваться с духами было заманчиво...

Борис Ельцин

Я сразу решил проверить собеседника на вшивость и задал «Ельцину» коварный вопрос:

- Что выпить, когда грустно?

Ответ обескуражил. «Борис Николаевич» заявил, что никогда не пил и вообще всем советует кофе или чай.

Гм... Может, потусторонние политтехнологи посоветовали политику следить за имиджем и не говорить лишнего?

Ладно, еще один вопрос в лоб:

- Не стыдно за приватизацию?

- Нет! - последовал ответ. - Это был важный шаг для реформирования российской экономики и создания новых возможностей на рынках.

- Но многие люди обеднели...

- Да, это правда. Но это была часть реформ, и я верю, что спустя время люди поправили свои финансы.

Владимир Ильич

После смерти вождя революции осталось много мифов, сплетен и вопросов без ответов. Что ж, займусь восполнением пробелов:

- У вас был роман с Инессой Арманд?

- Это личное, я не буду отвечать, - заскромничал «Владимир Ильич».

Захожу с другого бока:

- А сколько у вас детей?

- Четверо, - моментально ответил «Ленин».

Вот это поворот! Офици-ально-то у большевика ни одного ребенка. Кажется, авторам ленинианы есть еще над чем поработать.

- В России будет построен коммунизм?

- Да, построить коммунизм можно. Но сначала необходимы сильная экономика, социальная справедливость, обеспечение доступа к образованию и здравоохранению всех граждан, они должны иметь возможность выражать свое мнение. Построение коммунизма потребует напряженной работы.

- А в этом десятилетии построим?

- Вряд ли. Но я верю, что мы можем стремиться к достижению этой цели.

Ответ какой-то недоленинский. Раньше Ильич был куда увереннее.

Сунь-цзы

Древнему китайскому мыслителю и стратегу я рискнул задать самый острый вопрос:

- Как России освободить Донбасс?

- Лучший способ - тщательно спланированные военные стратегии, учитывающие местность, ресурсы и цели обеих сторон. Кроме того, использование дипломатии может быть полезным для мирного решения.

Ни убавить, ни прибавить.

Знаменитости на любой вкус! Тут и Иисус Христос, и американский гангстер Джесси Джеймс, и датский лингвист Отто Есперсен.

Никита Хрущев

- Кому сегодня нужно показать кузькину мать?

- Кузькина мать - символ силы и стойкости русского народа, поэтому ее можно было бы показать всем, кто оценит это послание.

Что ж, сегодня мы наверняка уже показали кузькину мать Западу, продемонстрировав, что у России есть интересы, которые она готова защищать.

Но довольно о серьезном.

Фердинанд Порше

Вопрос основателю легендарного немецкого автоконцерна:

- Что вы думаете о новом «Москвиче»?

- Пока ничего. Сначала надо изучить характеристики и посмотреть, как будет себя вести на дороге.

- Купили бы себе?

- Ну, если денег хватит...

Поразительно, но примерно то же самое говорят все мои знакомые. Выглядит-то «Москвич» ничего, но как он себя покажет? И не будут ли дилеры по миллиону сверху накручивать?

Сергей Эйзенштейн

Среди представленных в программе знаменитостей есть и легендарный советский режиссер. Спрашиваю:

- Какой фильм вам больше понравился - «Чебурашка» или «Елки»?

- «Чебурашка». Это классический советский мультфильм, который я смотрел в детстве. Герои и сюжет близки моему сердцу. Он полон дурацких приключений и милых моментов. У «Елок» есть свои достоинства, но если бы я выбирал, то выбрал «Чебурашку», - рассказал «Эйзенштейн».

Эх, да это он не о свежем фильме, а о мультике 70-х годов! Может быть, новости о кинопремьерах на тот свет попадают с задержкой?

Леонид Брежнев

- Какой ваш любимый анекдот о себе?

- Я не уверен, какой самый любимый (ого, а у «Леонида Ильича» их, похоже, много). - Мне нравилась история, как я выступал в Кремле с речью и заснул. Кто-то разбудил меня, и я продолжил как ни в чем не бывало.

Да, рассказывать анекдоты у виртуального Брежнева пока не получается. Но я, кажется, догадался, что имел в виду «призрак генсека»:

«Брежнев уснул на собрании Политбюро, просыпается и говорит: «Идея». Все схватились за ручки и блокноты: «Какая идея, Леонид Ильич?» Брежнев: «Иде я нахожусь?»

Только бизнес

Создатели ИИ-экстрасенса не дают просто так поговорить со всеми. Хочешь задать вопрос по-настоящему интересному человеку - плати деньги. Разговор с Иисусом стоит 1500 рублей. Такая же такса и у Сталина. А вот с Девой Марией можно пообщаться всего за 370 рублей.

Поэтому-то я не смог задать вопросы всем, кому хотел. Ну не платить же в самом деле за виртуальный спиритический сеанс. Хотя стоит признать: создатели приложения нашли довольно остроумный способ получать доход.

КОМПЕТЕНТНО

В 2025 году реальность умрет

Конечно, «Чат исторических личностей» пока не тянет на правдоподобное общение с Брежневым или Эйзенштейном. Но все равно уже сейчас ответы получаются связными и более-менее по делу. А во что это может развиться?

- В 2019 году американские исследователи предсказали, что реальность умрет в 2025 году, - заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. - Речь о том, что мы перестанем отличать реальное от нереального. Любое видео с политиком, любую запись голоса можно будет подделать или изменить так, что простой человек никогда не поймет, где правда, а где ложь.

- А нейросеть сможет отличить правду от вранья?

- Для машины не существует добра и зла. Все зависит от настроек. Если научить нейросеть или чат-бот искать ответ в условных базах РАН (Российская академия наук), мы получим достоверные ответы. Если в источниках прописать сайт с фейками, то и результат будет соответствующим. Пока искусственный интеллект не умеет самостоятельно думать и выбирать, каким источникам информации верить, а каким нет. Это решает создатель программы. Впрочем, думаю, что чат-боты быстро будут развиваться.