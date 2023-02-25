Жениться в красивую дату - плохая примета: почему в эти дни под венец идут изначально непрочные пары

Почему в эти дни под венец идут изначально непрочные пары Фото: Shutterstock

Только в Москве около 350 пар собираются пожениться 23 февраля этого года. В день, написание которого очаровывает, - 23.02.2023. Дата и в самом деле красивая: цифры «0» и «2» внутри зеркально симметричны цифрам «2» и «0», а числа «23» по краям просто одинаковы.

Уникальным - в смысле магии цифр - выдался прошлый год. Подарил аж шесть двоек, которые к тому же и выстроились зеркально: 22.02.2022. В Москве в этот день поженились более 1500 пар.

До следующего «красивого» дня чуть больше года - 24.02.2024. Но есть ли смысл гнаться именно за такой датой?

Не магия, а образ мыслей

Увы, статистика показывает: расстались аж 30 процентов пар, вступивших в брак 7 июля 2007 года. А ведь такой день бывает раз в 100 лет! Все-таки три семерки - 07.07.07...

Данные о разводах говорят о стойкой тенденции: распавшихся «красивых браков» в среднем на 15 - 20 процентов (по разным исследованиям) больше, чем зарегистрированных в обычные дни календаря.

Почему? Однозначного объяснения нет.

Возможно, дело в арифметике. В «красивые» дни молодоженов просто больше - в среднем в три раза. Причем во всем мире. А значит, и разводов потом больше.

Кстати, что касается разводов. В 1950-е годы в СССР расставались 4 пары из 100. В современной России число разводов, начиная с 1980 года, не меняется: 60 - 70 пар из 100.

Психологи единодушны: дата заключения брака никак не влияет на последующую семейную жизнь. Но может говорить об образе мыслей и внутреннем настрое молодоженов. Скорее всего, они верят в мистику. И больше подвержены страстям, а не разуму. Не очень доверяют друг другу, а потому выбирают «особенную дату», возлагая надежды на помощь потусторонних сил... Словом, в красивые дни календаря под венец идут изначально непрочные пары. Не все, конечно, но те 20 - 30 процентов как раз и набираются...

В эти дни под венец идут изначально непрочные пары. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А может, дело в нумерологии?

Греческий философ и математик Пифагор верил, что цифры обладают магической силой и влияют на судьбу. Он заложил основу нумерологии - с позволения сказать, науки, с помощью которой это влияние якобы можно прогнозировать.

Гадать можно, используя любые числа, - день рождения, номер мобильника, паспорта, ИНН... Ну и, конечно, дату в штампе о регистрации. Возьмем 23.02.2023. Решаем простой пример: 2+3+2+2+2+3=14. Потом складываем цифры 1 и 4 - получаем 5. Смотрим таблицу: дело рискованное, но принесет удачу! (См. «Веришь - не веришь».)

А теперь погадаем на другую красивую дату - 24.02.2024. 2+4+2+2+2+4=16. Далее 1+6=7. Спорные перспективы, но не без надежды на счастье в семейной жизни: если предчувствовали, что она сложится, так и будет. А уж если сомневались, потом не удивляйтесь...

ФЕНОМЕН

Улыбчивые люди разводятся реже

Улыбчивые люди разводятся реже! Фото: Shutterstock

Проверьте фотоальбом партнера!

Есть весьма неожиданный способ оценить, насколько прочным будет брак еще до похода в загс. Партнерам надо внимательно изучить фотоальбомы друг друга. И подсчитать в них процент карточек, на которых он или она запечатлены улыбающимися (исключая детские снимки). Такую работу однажды проделали исследователи под руководством Мэтью Хертештейна из Университета ДеПау в штате Индиана (США). Оценили альбомы в баллах - от 1 до 10. Меньшую оценку давали тем, где было до 10 процентов фото с улыбками. Максимальную - если их набиралось 90 процентов и выше. Попадались, кстати, альбомы, в которых люди улыбались на каждой своей карточке.

Далее психологи расспросили владельцев альбомов об их личной жизни. И выяснилось: никто из людей с рейтингами 9 - 10, женившись или выйдя замуж, не развелся. А больше половины неулыбчивых - с рейтингами 1 - 2 - расстались быстро.

Тогда ученые обратились к мужчинам и женщинам, которым уже перевалило за 60 лет. Обнаружился тот же феномен, хотя и в иных пропорциях. Среди тех, у кого рейтинг улыбчивости составлял от 9 до 10, прочными браками отличились примерно 90 процентов. А среди людей с низшими рейтингами семейные узы сохранили менее 60 процентов.

В среднем же, по расчетам ученых из Индианы, люди, которые чаще улыбаются на фото, разводятся в пять раз реже хмурых.

- Возможно, улыбчивость вообще и то, что люди подбирают в альбомы радостные фото, говорят о позитивном восприятии жизни, - рассуждает Хертештейн. - Такие оптимисты легче переносят трудности. И реже срывают зло на партнере. А потому ужиться с ними гораздо легче.

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ

Таблица Пифагора: значения цифр

1. Сулит успех, дает надежду решить возникающие проблемы. Но и указывает на то, что проблемы надо решать.

2. Призывает тщательно обдумывать сложившую ситуацию и проявлять дипломатичность.

3. Предрекает активные действия, успех, встречи, путешествия и романы.

4. Не располагает к началу нового дела, особенно связанного с денежными вложениями. Тем не менее сулит материальное благополучие.

5. Приглашает рискнуть, принять неожиданное решение, которое принесет удачу.

6. Призывает не рисковать, в делах и в жизни идти на уступки.

7. Подразумевает обретение большого ума или свидетельствует об этом. Но в то же время рекомендует прислушиваться к советам, чаще консультироваться. И сулит осуществление предчувствий - как хороших, так и плохих.

8. Тянет на большие дела, но побуждает к ответственности, когда речь заходит о том, чтобы правильно распорядиться и деньгами, и временем.

9. Предрекает крупный успех.