Картофельные часы и букет из шаурмы: шесть самых странных подарков для любимых мужчин к 23 февраля

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1. Ремень-помощник

1200 рублей Фото: СОЦСЕТИ

В интернете есть шутка. Самоуверенный хлопец видит, что кто-то не может справиться с трудной задачей, и произносит: «Подержи мое пиво!» Передает окружающим бутылку и показывает мастер-класс. Но с таким ремнем больше не нужно отдавать хмельное никому. Ведь его подержит бляха вашего ремешка.

2. Букет из шаурмы

от 2000 до 4000 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Обычные и конфетные букеты уже приелись. Да и вроде бы не принято дарить мужикам цветы. А шаурму уважают почти все (за исключением людей с гастритом). Шаурма настоящая,

есть можно. Но самые любопытные могут пойти на эксперимент: поставить букет в вазу с майонезом и проверить, сколько дней продержится обалденный аромат.

3. Шоколадные пельмени

100 руб./ штука Фото: СОЦСЕТИ

«Дорогая, а что у нас на десерт?» - «Пельмени!»

Подобный диалог - чистая правда: мастерицы, которые пекут торты на заказ, делают из съедобной мастики и такие приколы.

Уж не знаем, как это взбрело в голову продавцам. Но по запросу «мужской костюм в подарок на 23 февраля» поисковик выдал сей наряд. В какой ситуации он может пригодиться? Что скажет мужчина, увидев, куда ушли 2000 рублей? Загадка. Похоже, дамы, это тест. Если, получив такого мишку, мужчина вас не бросит, значит, точно любит!

4. Лохматость повысилась...

1500 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Лет 15 назад была новость от вездесущих британских ученых-социологов: якобы 76% женщин обожают густую растительность на мужской груди. Только вот не всех природа одарила повышенной волосатостью. Восполнить недостаток можно необычной футболкой. Но, на взгляд мужчин «КП», вид у маечки какой-то неаппетитный. Лучше уж подарить такую кому-то из британских ученых.

5. Мои любимые шесть соток

900 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Создатели сувенира обыграли традиционную площадь садовых участков. Другое дело, что после такой «прополки» ни к граблям, ни к сохе не тянет. Только к разговорам в духе «а ты меня уважаешь?»...

6. Спи, моя радость, на полене

800 рублей Фото: СОЦСЕТИ

В этом году интернет-магазины заполонили плюшевые полена. Вещь полезная и оригинальная. Но помните, что подобный подарок может быть расценен как намек: мол, лежишь на диване, как бревно, пошел бы лучше гвоздь в засорившийся унитаз забил... или что там просят жены у своих ленивых мужей?

7. Картофельные часы

900 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Быть может, ваш защитник накануне намекал, что был бы не прочь получить на праздник новые часы. Ну там «Брегет», «Ролекс» или что-то еще от иностранных мастеров. Но это же так банально! Гораздо лучший подарок - часы, которые работают на энергии картофеля. Как известно, в овоще содержатся соли и кислоты, которые выступают электролитом, - то же самое, что в обычных батарейках. Для питания часов мощности вполне хватает.