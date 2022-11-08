Путин дал звезду Героя погибшему на Донбассе священнику

Протоиерей Михаил Васильев. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)», - говорится в указе президента.

Священник был настоятелем патриаршего подворья при штабе ракетных войск стратегического назначения и советником председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.

Буквально месяц назад Васильев в интервью рассказал о своей работе на фронте.

- Когда нас накрыло РСЗО, я исповедовался парню-буряту, а он что-то говорил мне, а другой был старообрядец. И вот два солдата, земля ходила ходуном, совсем буквально, к нам летели палки, комья земли, а мы друг к другу прижались втроем, и я первый начал исповедовать свои грехи, а они подхватили, потому что мы решили - всё, это смерть! Потому что это как «Катюша», только больше и страшнее. И ты не понимаешь, когда наступит смерть, но ты понимаешь, что она совсем близко. Мы втроем обнялись и прощались с жизнью, и исповедовались. Исповедоваться в этот момент очень легко, главное, чтобы было кому. Вот этот парень из Бурятии, конечно, не крещеный, но в тот момент это был единственный человек, и еще старообрядец. И мы втроем друг другу исповедались, было очень страшно! – вспоминал священник.

Михаил Васильев окончил философский факультет МГУ в 1993 году. В роли военного священника он побывал в Чечне, Косово, Сирии, Абхазии, Киргизии.

Звезда Героя – не первая награда священнослужителя. В 2004 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В 2007 был награжден орденом Мужества.

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