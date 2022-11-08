Герой спецоперации «Z» рядовой Евдощенко первым заметил атакующий дрон

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Чем больше удобств, тем меньше храбрости», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

УНИЧТОЖИЛ ТРИ ВРАЖЕСКИХ ВЗВОДА

Старший лейтенант Станислав Дубинин

«В ходе специальной военной операции старший лейтенант Станислав Дубинин вместе с вверенным ему расчетом боевой машины выполнял задачи по огневому поражению объектов украинских националистов, выстроивших эшелонированную оборону на одном из тактических направлений. В ходе боя, несмотря на ответный артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских боевиков огнем боевой машины Станислава Дубинина было подавлено 3 вражеских взвода гаубиц. Потери противника в результате прицельной и точной стрельбы расчета старшего лейтенанта Дубинина составили до 30 человек. Нанесенный противнику урон заставил националистов отойти вглубь своей обороны».

ВЫБИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ С ПОЗИЦИЙ

Гвардии лейтенант Исмаил Магомедов

«Продвигаясь вглубь обороны на танке, командир взвода лейтенант Исмаил Магомедов обнаружил вооруженное формирование украинских боевиков. Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу и сходу атаковал националистов.

По итогам скоротечного боестолкновения застигнутые врасплох боевики были уничтожены. Продвинувшись вглубь обороны, лейтенант Магомедов вместе с вверенным ему взводом укрепились в заданном районе для последующего наступления и освобождения населенного пункта, оккупированного украинскими националистами. Противник, стремясь сорвать наступление российских войск, атаковал позиции взвода Исмаила Магомедова с применением минометов. Сориентировавшись в ситуации, Исмаил вывел свой взвод из-под обстрела. В результате минометного обстрела Исмаил получил тяжелое осколочное ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, Исмаил продолжил наступление, по итогам которого населенный пункт был освобожден. За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества».

СОРВАЛ ВОЗДУШНУЮ АТАКУ ВРАГА

Рядовой Никита Евдощенко

«Расчет зенитного ракетного комплекса, в составе которого действовал рядовой Никита Евдощенко, выполнял задачу по прикрытию важных объектов батальонной тактической группы российских войск от средств воздушного поражения противника. Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боев территориями атаковали позиции российских военнослужащих. Атака противника сопровождалась поддержкой артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на артиллерийский обстрел, отражая атаки боевиков, Никита обнаружил в зоне своей ответственности вражеский ударный беспилотник иностранного производства, о чем немедленно доложил командиру расчета. Прицельным пуском ракеты вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к объектам батальонной тактической группы.Грамотные и своевременные действия рядового Евдощенко предотвратили воздушную атаку противника на объекты ВС РФ».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фонд им. Героя России генерала армии Виктора Петровича Дубынина вручил подарочные наборы военнослужащим-участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях Москвы. В состав наборов вошли сладости, фрукты, сувенирная продукция фонда. Подарочные наборы получили военнослужащие, находящиеся на лечении в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко и Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка. В мероприятии приняли участие генеральный инспектор Минобороны России генерал армии Владимир Исаков, руководство фонда, а также дочь и внук генерала армии В.П. Дубынина.

«Фонд Дубынина был создан в 2010 году, спустя почти 18 лет после смерти Виктора Петровича. Сегодняшняя обстановка в России накладывает особенности работы и на наш фонд. Мы встречаемся с ранеными, оказываем помощь. Занимались некоторыми воинскими частями, помогали им приобретать то, что нужно. Наша сплоченность – единственное спасение в этой ситуации. Еще Александр III говорил, что у России нет других союзников кроме армии и флота», - подчеркнул Исаков.

9 ноября вручение подарков военнослужащим фондом имени Героя России генерала армии В.П. Дубынина запланировано в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.