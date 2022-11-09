В Кении из-за засухи погибли сотни животных

Зоозащитники призывают уже сейчас провести срочную воздушную перепись диких животных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Восточной Африке сейчас одна из самых сильных засух за последние четыре десятилетия. Уже два года здесь крайне мало дождей. В некоторых районах высохло более 90 процентов источников воды, что повлекло неурожай многих культур и вымирание животных. Служба дикой природы Кении уже насчитала гибель 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 обыкновенной зебры, 51 буйвола, 49 зебр Греви, которые находятся под угрозой исчезновения, и 12 жирафов.

В поисках воды животные нередко стали выходить к людям и нападать на них. Так, рейнжерам в середине октября в округе Самбуру пришлось убить слона, который, в свою очередь, убил женщину, вставшую на пути к воде.

«Мы работаем с партнерами по развитию, чтобы собрать еще 10 миллиардов шиллингов (82,3 миллиона долларов), чтобы ни одна часть страны не пострадала от засухи несправедливо», — заявил президент Уильям Руто в Государственной палате в столице страны.

Часть этих денег должна быть выделена как раз Службе дикой природы Кении для доставки воды для диких животных в национальных парках и заповедниках страны. Также планируется, увеличить запасы сена для зебр Греви. Зоозащитники в свою очередь призывают уже сейчас провести срочную воздушную перепись диких животных, чтобы правильно рассчитать необходимое количество воды. Ведь только слону в день необходимо минимум 240 литров воды.