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В мире9 ноября 2022 4:00

В Кении из-за засухи погибли сотни животных

В том числе находящиеся под угрозой исчезновения зебры Греви
Алена КИХАЕВА
Алена КИХАЕВА
Зоозащитники призывают уже сейчас провести срочную воздушную перепись диких животных.

Зоозащитники призывают уже сейчас провести срочную воздушную перепись диких животных.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Восточной Африке сейчас одна из самых сильных засух за последние четыре десятилетия. Уже два года здесь крайне мало дождей. В некоторых районах высохло более 90 процентов источников воды, что повлекло неурожай многих культур и вымирание животных. Служба дикой природы Кении уже насчитала гибель 205 слонов, 512 антилоп гну, 381 обыкновенной зебры, 51 буйвола, 49 зебр Греви, которые находятся под угрозой исчезновения, и 12 жирафов.

В поисках воды животные нередко стали выходить к людям и нападать на них. Так, рейнжерам в середине октября в округе Самбуру пришлось убить слона, который, в свою очередь, убил женщину, вставшую на пути к воде.

«Мы работаем с партнерами по развитию, чтобы собрать еще 10 миллиардов шиллингов (82,3 миллиона долларов), чтобы ни одна часть страны не пострадала от засухи несправедливо», — заявил президент Уильям Руто в Государственной палате в столице страны.

Часть этих денег должна быть выделена как раз Службе дикой природы Кении для доставки воды для диких животных в национальных парках и заповедниках страны. Также планируется, увеличить запасы сена для зебр Греви. Зоозащитники в свою очередь призывают уже сейчас провести срочную воздушную перепись диких животных, чтобы правильно рассчитать необходимое количество воды. Ведь только слону в день необходимо минимум 240 литров воды.

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