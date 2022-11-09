Всемирная метеорологическая организация ООН назвала самые пугающие аномалии климата в 2022 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Человечество сейчас переживает самые жаркое десятилетие в истории, Арктика потеряла 1,5 миллиона кв. км льда, а уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем раньше. Такую апокалиптическую картину нарисовали эксперты Всемирной метеорологической организации ООН.

И это не прогноз - пугающими прогнозами на тему глобального потепления, увы, не удивишь даже Грету Тунберг. Это, можно сказать, диагноз. Доклад о состоянии климата Земли в 2022 году. Предварительный, по данным с января по сентябрь. Подготовлен к открывшемся 7 ноября в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх глобальному климатическому саммиту COP27 с участием высокопоставленных делегаций из 200 стран. В том числе России. Саммит продлится до 18 ноября. Одна из главных тем, которые обсуждают политики, экономисты и климатологи, - компенсации бедным странам за ущерб от климатических изменений,

Итак, что же пугает климатологов ООН?

САМЫЕ ЖАРКИЕ 10 ЛЕТ

Средняя температура на Земле в 2022 году на 1,15 градуса выше, чем до эпохи глобального потепления (сравнивают с данными за 1850 - 1900 годы).

Впрочем, нынешний год точно не станет самым жарким в истории - скорее всего, будет лишь 5-м или 6-м. И это несмотря на рекордную жару в Европе и Китае, и первый в истории случай 40-градусного зноя в Англии.

Но это не повод расслабляться, считают в ВМО. Сейчас планету охлаждает Ла-Нинья - так называют природное явление, когда вода в экваториальной части Тихого океана внезапно становится холоднее, чем обычно. Ла-Нинья работает для всего Земного шара как холодный компресс для больного с высокой температурой.

И тут тоже аномалия: Ла-Нинья возникает уже третий раз подряд с 2020 года, это чрезвычайно редкое явление. Может, Земля сама решила справиться с потеплением, не дожидаясь решений политиков?

Десятилетие с 2013 по 2022 год - самое жаркое в истории метеонаблюдений. Средняя температура за эти 10 лет на 1,14 градуса выше той, что была в XIX веке. А если взять цифры за 2011 - 2022 год, аномалия составляла 1,09 градуса.

БОЛЬШЕ МОРЯ

Уровень Мирового океана всего за полтора года - с января 2020-го - повысился на 10 мм. Это рекордные темпы.

- Мы все ещё говорим о миллиметрах в год, но за столетие они сложатся в 1 метр повышения уровня в океана, и это затронет миллионы жителей прибрежных городов, - предупреждает генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Моря не только становится больше - оно становится теплее. Половина Мирового океана (55%) испытала в 2022 году как минимум одну волну жары. Раньше волны жары случались только в атмосфере. Теперь и в море тоже.

И МЕНЬШЕ ЛЬДА

Лет тает на обоих полюсах. В Арктике в сентябре 2022 года площадь морского льда была на 1,5 млн кв.км меньше средней, а в Антарктике - на 1 миллион. Там площадь льда измеряют в феврале, когда она в Южном полушарии минимальна.

В Альпах ледники стали на 30 метров тоньше за последние 25 лет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за климата в Шарм-эль-Шейхе не осталось места туристам

По иронии судьбы, саммит о глобальном потеплении проходит на берегу Красного моря - там, куда туристы летят как раз ради жары и палящего солнца.

И отпускники уже заметили эффект. Правда, не меняющегося климата. А ажиотажного спроса на гостиничные номера. В отелях Шарм-эль-Шейха просто не осталось мест, констатируют в Ассоциации туроператоров России. Ещё бы, ради COP27 на курорт прилетели 62 тысячи человек! Многие отели отели обслуживают только официальные делегации, туристов до 18 ноября не принимают.