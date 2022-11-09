Оперирует провалившийся нос: Мать Алисы Аршавиной призналась, куда исчезла ее дочь

Алиса Аршавина. Фото: кадр видео.

В Сети на днях появилась информация, что экс-супруга Андрея Аршавина Алиса выплатила крупный долг бывшей свекрови. Мама футболиста Татьяна Аршавина через суд требовала от невестки почти 2 миллиона рублей за незаконное проживание в ее доме, а также компенсацию за коммунальные расходы. Летом она выиграла процесс. Алиса якобы нашла деньги и отдала их матери спортсмена. Однако Татьяна Ивановна опровергла эту информацию: по ее словам, бывшая жена сына не вернула ей ни копейки.

- Ничего она не отдала и не собиралась. Мало ли что там написано. Пора бы уже понять, что это человек, который врет с утра до вечера и всем, и вся, и про всех, - рассказала Татьяна Аршавина «Стархиту».

Ничего не знает о выплатах и мама Алисы Наталья Сарычева. Женщина говорит, что сейчас ее дочь занята исключительно своим здоровьем. Алиса пытается восстановить провалившийся нос. Видимо, на это сейчас уходят все силы и средства, так что ей не до выплаты крупного долга. Наталья рассказала, что в данный момент ее дочь делает очередную пластическую операцию.

- В настоящий момент у нее идет операция на нос. Я жду звонка от врача. В 4 начали оперировать, не знаю, до скольки будут. Она сейчас со всеми не общается, у нее много этапов, это еще не все, - рассказала Наталья. - Она очень хорошо себя чувствует, нормально. Оперируется, живет с девочками.

По словам матери Аршавиной, Алиса тоже удивлена появлением этих слухов.

- Она говорит: «Мам, я не знаю, кто это придумал». Нет, Алиса ничего не платила. Это фейк, - сообщила Сарычева.

Наталья помирилась с дочкой после недавней ссоры и теперь во всем оправдывает наследницу.

- Был период, у нее голова тогда поехала, тяжелый период. Сначала развод, потом дом, 2 миллиона, внешность еще… Все это прошло, - считает мама Алисы.

Напомним, еще недавно Алиса уверяла, что мать хочет довести до смерти и отправить в хоспис либо в психбольницу. Аршавина говорила, что мама преднамеренно заразила ее сифилисом через инфицированные шприцы. Из-за этого у женщины якобы провалился нос. Алиса заявила, что у нее сифилис четвертой стадии. Хотя все эксперты в один голос утверждали, что провалившийся нос Аршавиной – это последствия неудачной пластики.

Пару месяцев назад Алиса сообщила, что нашла хирурга, который готов восстановить ее внешность. После этого женщина перестала выходит на связь в соцсетях.