Дочь Заворотнюк в Азербайджане получила смачный плевок в лицо

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети.

Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк с недавних пор обосновалась в Азербайджане. Анна Заворотнюк переехала из Москвы в Баку вместе с женихом. Девушка сообщила, что пока будет жить на два города, поскольку покидать Россию она не планирует.

В столице Азербайджана Анна и ее избранник сняли квартиру. Пара активно знакомится с местными достопримечательностями. На днях, например, влюбленные посетили ферму альпак. В соцсетях Заворотнюк пожаловалась, что одна из этих милых зверюшек плюнула ей в лицо и «не извинилась» за свой поступок.

- Альпаки доброжелательны, но иногда своеобразно проявляют свой нрав. Одна плюнула мне в лицо, представляете?! И даже не извинилась! – пошутила Анна.

Девушка подчеркнула, что совсем не сердится на альпаку за этот поступок. По ее словам, плевок – это естественное проявление эмоций со стороны животного. Он не является признаком агрессии. Анна уверена, что альпака чего-то испугалась, и поэтому не сдержалась. Заворотнюк считает этих животных очень милыми: она заверила, что не держит зла на свою обидчицу.

Дочь актрисы решилась на переезд в Азербайджан вместе с любимым мужчиной, личность которого она держит в секрете. Анна рассказывала, что познакомилась со своим бойфрендом во время учебы в университете в Нью-Йорке. Они вместе уже почти семь лет. Молодой человек Заворотнюк родом из Москвы. До него Анна встречалась с певцом Егором Кридом и с Мансуром Джамалдаевым, сыном чеченского миллионера Бислана Абдулмуслимова. После окончания конфликта в Чечне Абдулмуслимов переехал в Латвию и там занялся бизнесом.

26-летняя Анна не скрывает, что они с любимым обручены. Однако по поводу свадьбы молчит и только намекает, что это торжественное событие еще впереди. Наследница звезды говорит, что отложила церемонию бракосочетания из-за тяжелой болезни мамы.