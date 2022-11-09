Мы дети, и мы ничего не читаем. Да, это правда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый день я и мои друзья-одноклассники (мы учимся в 9-м классе) гарантированно слышат одну фразу. Иногда несколько раз за день. Вам интересно, что это за фраза?

- Вы ничего не читаете.

Это чистая правда. За последнее время я прочитал две книги. Мои товарищи, вероятно, еще меньше. Нам говорят, что это огромная проблема. Я постараюсь доказать вам, что проблемы нет.

УЧЕБНИКИ НЕ СЧИТАЮТСЯ

Как-то в Сети я наткнулся на пост: фрагмент дневника человека, который записывал свои мысли в 1981 году. Он пишет, что «дети ничем не интересуются и ничего не читают».

Прошло сорок лет. Те дети, которые ничем не интересовались и ничего не читали, выросли, и теперь говорят нам, что мы ничем не интересуемся и ничего не читаем. Это, наверное, такая игра, как эстафета: не делать самому; упрекать других в том, чего не делаешь сам.

Давайте разбираться по порядку. Что такое «читать»? Видимо, это сидеть с книгой у лампы, с бумажной книгой, и перелистывать страницы.

У меня дома есть лампа. Еще у меня то шесть, и даже девять уроков, и к каждому – домашнее задание. Также есть многочисленные дополнительные занятия. Лампа горит постоянно. Вот только я не перелистываю страницы, чтобы получить удовольствие от прочитанного и «просто отдохнуть». Я делаю уроки. Когда я делаю уроки, я пишу и перелистываю страницы учебников. Вполне себе бумажных. Но это не считается.

Когда я заканчиваю делать уроки, давно пора спать. Спорить невозможно: день прошел, а я ничего не прочитал.

ПРОПАДАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ

Но ведь я отдыхаю? Конечно. Почему же я не читаю, когда отдыхаю?

Кто-то мне говорил, «когда мы читали, воображение переносило нас в неведомые миры». Это ужасно, но видео переносит в неведомые миры быстрее. Видимо, отсюда следует, что я не развиваю воображение и оно у меня отсохнет. Но у меня два вопроса.

Первый. Если бы в 1981 году была штучка, в которой было видео, какое хочешь – вы бы продолжали читать именно книги?

Второй. Если бы у вас было по девять уроков (я слышал, в СССР не было такой нагрузки), и если бы у вас было времени в обрез, вы бы продолжали медленно читать, или посмотрели бы видео, из которого узнали то же самое, только быстрее?

Если у вас 20 секунд, и вам надо узнать, как починить кран. И у вас есть книжный шкаф, в котором где-то есть книга про ремонт крана. И у вас есть смартфон. И 20 секунд. Вы полезете в шкаф, чтобы найти книгу, а в ней страницу? Или загуглите?

Люди делают то, что им удобно. Они смотрят видео и гуглят. Смартфон легче тяжелой книги. Искать в нем быстрее, чем перелистывать страницы.

Но у меня пропадает воображение?

Как-то я видел старый телевизор. Он еще работал. Он был черно-белым. Возможно, люди воображали цветную картинку, когда смотрели черно-белую. Таким образом они развивали воображение. Но почему сейчас не найти черно-белого телевизора? Почему их никто не производит? Видимо, потому, что их не покупают. То есть люди на самом деле не хотят развивать воображение? Или они хотят, чтобы воображение развивали дети, а они сами смотрели бы цветную картинку высокого качества?

То есть: воображение менее ценная вещь, чем цветной телевизор. Раз так, стоит ли жалеть о нем.

БЫСТРЕЕ И ЭФФЕКТИВНЕЕ

У меня есть приятель, который живет по-старинному. Он где-то раздобыл старое перо и пишет им. Это неудобно, но ему нравится. Он пишет очень медленно. Возможно, ему просто нравится писать этим пером. Но результат так себе, он ничего не успевает. Когда ему нужен результат, он пишет нормальной ручкой или набирает на компьютере.

Друзья не дадут соврать: почему-то видео усваивается лучше. Ты слушаешь человека, который тебе что-то рассказывает, и сразу все понимаешь. Я не знаю, почему, но часто приходится перечитывать несколько раз написанное на бумаге, чтобы понять, что к чему.

В Тик-Токе есть люди, которые произносят иностранные слова. Эти слова тут же написаны на экране. И перевод. Ты послушаешь несколько раз. Теперь ты запомнил не только, как пишется и переводится, но и как произносится.

Читать бумажную книгу – это красивый процесс. Все равно, как мой приятель, который пишет старым скрипучим пером. Но это дает так себе результат. Нам надо выглядеть красиво у лампы и тяжелой книги, или нам надо усваивать знания? Если красота важнее, я готов надеть что-нибудь красивое вдобавок. Но не спрашивайте, что я вычитал.

ТОЛЬКО ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ

Помните, я говорил, что все-таки прочитал две книги. Что это за книги?

Я интересуюсь интернет-технологиями. В Сети порекомендовали книгу, но я не смог ее скачать. Я пошел и купил ее. Я прочитал ее. Никаких проблем. Мне нужна была эта информация. Информация была на бумаге. Еще раз: никаких проблем с бумагой, если мне действительно нужно то, что на ней написано.

Рядом с этой книгой продавалась другая, истории богатых, успешных людей. Меня это тоже заинтересовало, и я купил ее. Наверное, она есть в Сети. Но она была тут, прямо под рукой. И я купил ее.

Как-то мне сказали, что «раньше мы читали под одеялом истории про пиратов, читали с фонариком». Это ужасно, но я читаю про интернет-технологии. Мой приятель читает много по истории. Другие ребята читают про дизайн, мало ли про что. Фонарик не нужен, смартфон светится сам.

Видимо, у нас в самом деле отсохло воображение.

Интересно ли нам про пиратов? Если честно, нет. На лето мы получаем задание на чтение. Предполагается, что нам это интересно. Но нам это не интересно. Про пиратов и приключения – очень длинно. И непонятно, зачем мне знать, «чем все закончилось». Ну закончилось и закончилось. Мне не плыть под парусами и на меня не нападут пираты с саблями. Советские книги для детей – извините, тоже мимо. Я понимаю, что сейчас задеваю чувства. Но эти книги устарели. Там не про нас. Современных детских книг нет. Кстати, а почему их не пишут?

ЖАЛКО НАШУ ЛИТЕРАТУРУ

Мне кажется, выводы очень простые.

Надо перестать повторять «вы ничего не читаете», если вы хотите серьезного разговора. Хуже «вы не получаете никакой информации» - то есть через видео, Сеть, как угодно. Но мы получаем слишком много информации.

Если вы думаете, что мы засушились и нам не нужны приключения, интересные рассказы – перестаньте говорить постоянно, что надо быть очень серьезным, готовиться к карьере и другое такое же. Нам предстоит приключение – ЕГЭ и поступление, если повезет, в вузы. И это очень сложно. Возможно, мы в самом деле «сухари» и многое теряем. Тогда стоит снизить давление. Дать время, чтобы мы могли… да хотя бы почитать то, что нам вроде как не понадобится.

Смартфоны отучили нас от чтения? Но смартфоны не отнимают (информацию), а дают (информацию). Эта информация недостоверна? Но в книгах тоже может быть недостоверная информация. Она может быть везде.

Тогда в чем я вижу проблему? Она все-таки есть. Мне будет очень жаль, если наша литература пролетит мимо и мы ее толком не узнаем. Просто это ведь наша литература. Вероятно, мы до нее пока не доросли. Но взрослые много работают. Будет ли у нас время почитать ее потом? Вы научились хорошо доносить новости, музыку, исторические и технические факты через видео, игры, в общем, через смартфон. Видимо, надо научиться так же хорошо доносить нашу литературу.